Pancarta contra el cancer de mama en Carballo CC

Carballo se suma a la campaña contra el cáncer de mama con un mes lleno de actividades de visibilización, sensibilización y apoyo. La junta local de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) colocó una pancarta en el exterior del mercado municipal bajo el lema 'O cancro de mama tomámolo a peito'. En el acto participaron el alcalde, Daniel Pérez; el concejal de Mercados, Ramón Varela; además de la directiva de la entidad, encabezada por la presidenta, Ana Casais.

El 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra o Cancro de Mama, por lo que todas las actividades girarán alrededor de esta conmemoración. Desde la entidad y del propio Concello invitan a los vecinos a implicarse en la sensibilización sobre la enfermedad y en el apoyo a las personas afectadas y a sus familias.

La programación ya comenzó el pasado domingo con la andaina solidaria Carballo marcha contra o cancro, en la que participaron numerosas personas. La siguiente cita será el jueves 15 de octubre, con la instalación de una mesa solidaria en la rúa Coruña, coincidiendo con el mercado semanal.

El 29 de octubre habrá una charla con el título 'Previr, apoiar e acompañar. Descubre os servizos da Asociación Española Contra o Cancro en Carballo', con el fin de dar a conocer los recursos de apoyo de la entidad.

La campaña recuerda que las necesidades de las personas con cancer van más allá del tratamiento médico. En este sentido, la Asociación Contra o Cancro ofrece servicios gratuitos para pacientes y familiares, entre ellos la atención psicológica, atención social y apoyo y acompañamiento. La charla del día 29 será una oportunidad para conocer los recursos a los que se puede acceder desde Carballo.

La entidad dispone del teléfono gratuito 900 100 036, operativo las 24 horas del día, los siete días de la semana, para ofrecer información y orientación.

El Concello anima a los vecinos a participar en las actividades y a colaborar con la labor de la asociación, para reforzar una red de solidaridad y apoyo que debe mantenerse durante todo el año.