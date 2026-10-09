Carballo se suma a la campaña contra el cáncer de mama

Presentación de la campaña del Samaín del CCA Carballo Mar Casal

El Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo presentó ayer la segunda edición de su campaña de Samaín ‘Truco ou Trato?’, en la que participarán 41 comercios asociados. El principal objetivo es dinamizar las compras en el comercio de proximidad, además de ofrecer una propuesta de ocio para toda la familia. En la presentación participaron el alcalde de Carballo, Daniel Pérez; el concejal de Promoción Económica, Xosé Regueira; y representantes de la directiva del CCA, quienes destacaron el elevado nivel de participantes.

La campaña dará comienzo el próximo 15 de octubre. Los establecimientos participantes estarán identificados con un vinilo adhesivo específico, además de contar con una decoración temática a cargo de Andrea López, que permitirá reconocerlos fácilmente. Como principal novedad, los escaparates se convertirán en un pequeño juego de observación: los comercios esconderán en su interior diferentes figuras relacionadas con la temática de Samaín que los participantes deben localizar (calabazas, sombreros, escobas, murciélagos...).

Así, la campaña propone un recorrido por los diferentes establecimientos del CCA para descubrir los distintos sectores y deberán localizar figuras 3D, para lo que pueden contar con la ayuda de un código QR. La presidenta del CCA, Silvana Rama, indicó que quieren ofrecer una “proposta divertida e atractiva para que as familias desfruten, participen e poidan conseguir premios, pero tamén buscamos que esta actividade sirva para dar visibilidade aos nosos comerciantes”.

Para Xosé Regueira iniciativas como esta "son fundamentais para impulsarmos o comercio de proximidade e consolidarmos unha economía local forte e diversificada", además de destacar que "a colaboración entre o Concello e o CCA permite crear sinerxías que benefician tanto aos establecementos como á cidadanía, convertendo o Samaín, ademais dunha festa tradicional con valor en si mesma, nunha oportunidade de dinamización económica e de ocio familiar, ao tempo que se apoia o tecido comercial que xera emprego e vida nas nosas rúas".

Daniel Pérez subrayó que "esta campaña é unha boa mostra do que podemos conseguir cando o comercio local traballa unido: unha proposta que anima as rúas, ofrece alternativas de lecer para as familias e permite descubrir a diversidade de establecementos que temos en Carballo", además de animar a los vecinos a comprar en el comercio local. "Porque detrás de cada escaparate hai persoas que crean emprego e contribúen a facer de Carballo unha vila viva e con futuro", añadió.

El 30 de octubre se entregarán las cartillas que estén completas para poder participar en el sorteo de 6 cheques de 50 euros.