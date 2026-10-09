Evencio Ferrero, un ejemplo a seguir para el BNG

Homenaje a Evencio Ferrero Mar Casal

Evencio Ferrero, el que fue alcalde de Carballo durante 22 años se dio un baño de masas ayer en el Pazo de Vilar de Francos. El homenaje organizado por el BNG local sirvió para demostrar el fuerte cariño y el respeto que le guardan sus vecinos y compañeros, al cumplirse un año desde que abandonó su cargo.

Más de 250 personas acudieron a la cena homenaje, donde Ferrero estuvo arropado por militantes y simpatizantes del BNG, el tejido empresarial y asociativo y los propios vecinos. El acto abrió con la música de Antía Muíño, muy aplaudida por los asistentes. El alcalde, Daniel Pérez, fue el encargado de inaugurar el turno de intervenciones, con muchos elogios hacia su antecesor.

El regidor reconoció que en esta ocasión había preparado un discurso a conciencia, en contra de lo que suele ocurrir en otros actos, para brindarle un “humilde e merecido acto de recoñecemento” a Evencio Ferrero, un ejemplo a seguir tanto para él como para el resto de dirigentes del BNG. Daniel Pérez destacó que su antecesor había cerrado con orgullo una etapa para comenzar otra, que, está convencido de que será “intensa, plena e fermosa”.

Según indicó, necesitaría muchos folios para resumir la figura de Evencio, un hombre “humilde e sincero”, del que aprendió todo lo que sabe, pero prefirió sintetizarlo en distintas imágenes. Su intenso trabajo en el Concello, en el viejo local del BNG, la lucha contra el peaje de la autovía, aguantando los “empurróns” de las fuerzas de seguridad y dando la cara para conseguir derechos para los ciudadanos, entre otras muchas cosas. Sin dejar de subrayar la cara siempre amable de Evencio Ferrero, su sucesor recordó el “genio” y la “firmeza” con la que gobernó “para todos” durante más de dos décadas para mejorar el día a día de los vecinos.

También intervinieron en el acto antiguos compañeros de Evencio en la Corporación y de su etapa como maestro. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, también se deshizo en elogios hacia el exalcalde, subrayando que es un “exemplo a seguir” y la figura de la que ella quiere aprender. En su discurso hizo alusión a la transformación que ha sufrido Carballo con su compañero de partido, convirtiendo el municipio en un “lugar onde se vive mellor” y en un “modelo de bo facer”. Pontón agradeció a Ferrero su “compromiso, xenerosidade e entrega” para transformar en positivo un concello que partía de una “desfeita”.

Por último Evencio agradeció la presencia de todos los asistentes y tras repasar su larga trayectoria auguró que dentro de 20 años “o mellor alcalde de Carballo será Daniel Pérez”.