Marcos Rodríguez gana el Premio Nacional Quijote de Fotografía 2026 en Libre Creación

Marcos Rodríguez posa con el galardón Cedida

El fotógrafo gallego Marcos Rodríguez, natural de Carballo y residente en Cee (A Coruña), ha sido distinguido con el Premio Nacional Quijote de Fotografía 2026 en la categoría de Libre Creación, durante la gala celebrada este jueves en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, en Cuenca.

El galardón le fue entregado por Yolanda Rozalén, coordinadora de Cultura de la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca, quien, instantes antes de anunciar su nombre, pronunció las palabras con las que se presentó la obra premiada: «Por saber ver lo que nadie ve, y el movimiento se convierte en pura poesía».

Una frase que pone el acento en la capacidad de encontrar una imagen diferente en una escena cotidiana y convertir el movimiento en el verdadero protagonista de la composición.

El premio reconoce una propuesta fotográfica enmarcada en la Libre Creación, una disciplina que permite explorar las posibilidades expresivas de la imagen más allá de su función estrictamente documental.

Los Premios Quijote, organizados por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Castilla-La Mancha y Madrid (AFOCAM), distinguen cada año trabajos de fotógrafos profesionales de diferentes disciplinas.

Este nuevo galardón se suma a los dos Premios Quijote que Rodríguez obtuvo en 2025, consolidando su presencia en un certamen en el que su trabajo ha recibido distintos reconocimientos.

Apenas tres días después de recibir este premio, Marcos Rodríguez participará este domingo 11 de octubre en Chiscarte, en Pontecesures (Pontevedra), donde ofrecerá la ponencia «Intenciones imperfectas (mientras dure la luz)».

El encuentro, que tendrá lugar en el Centro Social de Pontecesures, entre las 12:00 y las 14:00 horas, permitirá acercarse a su manera de entender la fotografía, a sus procesos creativos y a su trabajo personal, estrechamente vinculado al territorio, las personas y la memoria de Galicia.

La actividad está abierta a todas las personas interesadas, sean o no profesionales de la fotografía. Para asistir es necesario inscribirse previamente a través de la página de Chiscarte, ya que las plazas son limitadas.

Marcos Rodríguez desarrolla desde 2009 su actividad profesional, compaginando los encargos fotográficos con proyectos personales centrados en el territorio, las personas y la memoria cultural de Galicia.

A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos la Medalla de Plata en la World Photographic Cup de 2015 y tres Cámaras de Oro como Mejor Fotógrafo Europeo del Año en Reportaje Gráfico, conseguidas en 2017, 2018 y 2019.

Es Maestro Fotógrafo Instructor y Fotógrafo Distinguido por la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen (FEPFI), además de Maestro Fotógrafo Internacional y Fotógrafo Distinguido por la asociación portuguesa APPImagem.

Actualmente preside la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Galicia (ASFOGAL).