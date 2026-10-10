El barrio de O Chorís, en Carballo, celebra sus fiestas da Pilarica 

Fiestas de la Pilarica el pasado año IG

El barrio de O Chorís, en Carballo, celebra este puente festivo sus fiestas tradicionales de A Pilarica, que tienen el lunes 12 de octubre su día grande. En las vísperas, ya habrá fiesta este domingo, con sesión vermú y verbena.

La sesión vermú correrá a cargo de Ángel Sevilla, Laura Añón y JJ Compota. Por la noche, amenizarán la verbena la orquesta Finisterra y el grupo Assia.

El lunes anunciarán la jornada festiva del Día del Pilar bombas de palenque. A las 13.30 horas se celebrará la misa solemne en honor a la Virgen en al campo de la fiesta, a la que seguirá la música de la charanga Mekánica.

Continuará una macrosesión vermú a cargo de la orquesta Compostela y la disco móvil CDC. Por la noche volverá la orquesta Finisterre. También habrá hinchables para los niños por la tarde, de 17.30 a 20.30 horas. Además, habrá servicio de pulpeira.