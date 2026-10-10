Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El FIOT vive un intenso fin de semana en Carballo 

Este sábado el público puede disfrutar de cuatro espectáculos distintos y el domingo de otros tantos

Redacción Carballo
10/10/2026 12:33
Teatro de Rúa este viernes en el parque do Anllóns
Teatro de Rúa este viernes en el parque do Anllóns
Mar Casal
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo vive un intenso fin de semana, con hasta cuatro espectáculos diferentes en la jornada del sábado. Además, arranca el ciclo de microescenas Metro Cadrado, llevando el teatro a los espacios no convencionales, en este caso la conserjería del Pazo da Cultura y la Pastelería Zuccaro. 

Iván Dávila presentará 'wOHrk' en la conserjería del Pazo, en cuatro pases, a las 12.00, 13.00, 17.30 y 18.30 horas, con entrada gratuita en todos los casos. A la misma hora, la Compañía Humana llevará 'A vinganza contra o Dr. Tirarrollas' a la Pastelería Zuccaro, también con acceso libre. 

Por la tarde (20.00 horas) en la programación de sala se podrá ver uno de los espectáculos más aguardados de este año, 'Las gratitudes', de Producciones Teatrales Contemporáneas. Se trata de la adaptación de todo un fenómeno literario con actrices de la talla de Gloria Muñoz, con una función sobre la memoria, los agradecimientos, el olvido o los afectos humanos, entre otras cosas. 

La otra cita del FIOT para este sábado será en La Bombonera a las 23.00 horas, conde continúa la Rúa dos Contos. El Famoso Trino presentará 'La voz del becario show', un espectáculo que promete pasar un buen rato. 

Dentro de la programación del festival también se pudo ver este viernes la nueva función de la Companhia do Chapito, 'Odisea', en el Pazo da Cultura, mientras que por la tarde Nacho Flores llevó su espectáculo 'Domte' al parque do Anllóns, en una sesión para toda la familia. 

El FIOT continúa el domingo con otras cuatro citas, dos de ellas dentro del ciclo FIOT en Ruta, que llevan sus espectáculos al centro social y al entorno del cementerio de Bértoa para presentar 'Lubbert' y 'Vidas enterradas' respectivamente. Además, en el ciclo OTNI se podrá ver 'Yo nací en un surco de judías' en el Pazo da Cultura y en A Reserva sigue la Rúa dos Contos con 'O show' y dj Maikel. El lunes 12 llega otro espectáculo para disfrutar en familia con AsSircópatas, 'Oh!Onde deterse a mirar'. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Teatro de Rúa este viernes en el parque do Anllóns

El FIOT vive un intenso fin de semana en Carballo
redacción carballo
Homenaje a Evencio Ferrero

Evencio Ferrero, un ejemplo a seguir para el BNG
Diana Bergara
Presentación de la campaña del Samaín del CCA Carballo

Más de 40 comercios participan en la campaña de Samaín del CCA Carballo
Diana Bergara
Pancarta contra el cancer de mama en Carballo

Carballo se suma a la campaña contra el cáncer de mama
Diana Bergara