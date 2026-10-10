El FIOT vive un intenso fin de semana en Carballo 

Teatro de Rúa este viernes en el parque do Anllóns Mar Casal

El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo vive un intenso fin de semana, con hasta cuatro espectáculos diferentes en la jornada del sábado. Además, arranca el ciclo de microescenas Metro Cadrado, llevando el teatro a los espacios no convencionales, en este caso la conserjería del Pazo da Cultura y la Pastelería Zuccaro.

Iván Dávila presentará 'wOHrk' en la conserjería del Pazo, en cuatro pases, a las 12.00, 13.00, 17.30 y 18.30 horas, con entrada gratuita en todos los casos. A la misma hora, la Compañía Humana llevará 'A vinganza contra o Dr. Tirarrollas' a la Pastelería Zuccaro, también con acceso libre.

Por la tarde (20.00 horas) en la programación de sala se podrá ver uno de los espectáculos más aguardados de este año, 'Las gratitudes', de Producciones Teatrales Contemporáneas. Se trata de la adaptación de todo un fenómeno literario con actrices de la talla de Gloria Muñoz, con una función sobre la memoria, los agradecimientos, el olvido o los afectos humanos, entre otras cosas.

La otra cita del FIOT para este sábado será en La Bombonera a las 23.00 horas, conde continúa la Rúa dos Contos. El Famoso Trino presentará 'La voz del becario show', un espectáculo que promete pasar un buen rato.

Dentro de la programación del festival también se pudo ver este viernes la nueva función de la Companhia do Chapito, 'Odisea', en el Pazo da Cultura, mientras que por la tarde Nacho Flores llevó su espectáculo 'Domte' al parque do Anllóns, en una sesión para toda la familia.

El FIOT continúa el domingo con otras cuatro citas, dos de ellas dentro del ciclo FIOT en Ruta, que llevan sus espectáculos al centro social y al entorno del cementerio de Bértoa para presentar 'Lubbert' y 'Vidas enterradas' respectivamente. Además, en el ciclo OTNI se podrá ver 'Yo nací en un surco de judías' en el Pazo da Cultura y en A Reserva sigue la Rúa dos Contos con 'O show' y dj Maikel. El lunes 12 llega otro espectáculo para disfrutar en familia con AsSircópatas, 'Oh!Onde deterse a mirar'.