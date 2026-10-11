Carballo pone en valor el sector de la apicultura en la feria Bercamel

Uno de los stands de Bercamel en Carballo IG

La Praza do Concello de Carballo acogió este domingo la quinta edición de Bercamel, la feria de la miel gallega por excelencia. El encuentro sirve para poner en valor el mundo de la apicultura reivindicando este sector, además de promover el consumo de miel de proximidad.

La cita, organizada por la Asociaciación Galega de Apicultura (AGA), en colaboración con el Concello carballés, tuvo muy buena acogida en la capital de Bergantiños en este domingo de puente. El habitual mercado dominical también sirvió como motor de arrastre. Una docena de stands, entre ellos el de la Asociación Galega de Apicultura que preside Victorio Tasende, exhibían sus productos en la feria. Además, durante la mañana se ofrecían charlas didácticas, muestras y exaltación de productos, con una gran variedad de mieles de apicultores de toda la comunidad gallega.

También se llevaron a cabo dos catas de miel, para poner en valor la calidad del producto. El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, visitó la feria con un recorrido por los diferentes expositores, interesándose mucho por este producto y entablando conversación con el presidente de la organización, vecino del municipio carballés.

Tras el intercambio de opiniones, los dos expresaron su interés por llevar a cabo unas charlas informativas sobre el mundo de la apicultura en los centros escolares del municipio, para que los más pequeños conozcan este trabajo. Así, indicaron que se llevarán a cabo contactos entre el área de Educación y los propios centros para poner en marcha un programa divulgativo de estos recursos naturales. La apicultura es clave para la conservación de la biodiversidad, de ahí la importancia de concienciar a los más pequeños.

Durante la mañana también se proyectaron videos sobre el trabajo de los apicultores y el proceso para la obtención de la miel. La feria estuvo muy concurrida, con vecinos de toda la zona, atraídos por este producto. El precio de los botes de miel rondaba los 12 euros.