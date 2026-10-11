El centro social de Goiáns recibe el premio COAM Luis Moreno Mansilla 2026 a la mejora obra arquitectónica de fuera de Madrid

Centro social en Goiáns Luis Díaz

El centro social de Goiáns (Carballo) ha sido distinguido con el Premio COAM Luis Moreno Mansilla 2026, concedido por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid a la mejor obra situada fuera de esa comunidad. El proyecto firmado por Laia Cervelló Sabaté y Miguel Fernández-Galiano, de Nula Studio, comparte el reconocimiento ex aequo, con Cano House, de Estudio Cano Lasso y Diego Cano-Lasso.

La entrega de los premios se celebró en el marco de la XXIII Semana Internacional de la Arquitectura. En esta edición concurrieron 197 propuestas y se concedieron doce galardones, 17 menciones y una distinción.

Los premios reconocen la calidad arquitectónica, la buena práctica profesional y la contribución de la arquitectura a la sociedad.

En el caso de Goiáns, el reconocimiento pone el foco en un equipamiento concebido para dar respuesta a la necesidad de un lugar de encuentro en la parroquia. El proyecto nace con la voluntad de favorecer la convivencia y ofrecer un espacio para las reuniones, actividades culturales, obradoiros y celebraciones.

“Este premio recoñece a calidade do centro social de Goiáns e reforza a nosa aposta por dotar as parroquias de espazos dignos, onde a veciñanza poida reunirse, participar e manter viva a comunidade”, señala el alcalde carballés, Daniel Pérez, quien agradeció la concesión de este premio y felicitó al estudio de arquitectura por el trabajo realizado.

La forma de este diseño evoca varias casas con cubiertas a dos aguas que se unen en un único volumen, trasladando a la arquitectura la imagen de una ciudadanía que comparte un espacio común. El edificio reinterpreta elementos de la arquitectura popular gallega y combina una apariencia exterior compacta con un interior iluminado mediante patios y aberturas.