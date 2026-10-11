Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El centro social de Goiáns recibe el premio COAM Luis Moreno Mansilla 2026 a la mejora obra arquitectónica de fuera de Madrid

La entrega tuvo lugar en la Semana Internacional de Arquitectura, con casi doscientas propuestas

Manuel Bermúdez Bermúdez
11/10/2026 16:34
CS_Xoane_by_Nula_photo_luis_diaz_diaz_05
Centro social en Goiáns
Luis Díaz
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El centro social de Goiáns (Carballo) ha sido distinguido con el Premio COAM Luis Moreno Mansilla 2026, concedido por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid a la mejor obra situada fuera de esa comunidad. El proyecto firmado por Laia Cervelló Sabaté y Miguel Fernández-Galiano, de Nula Studio, comparte el reconocimiento ex aequo, con Cano House, de Estudio Cano Lasso y Diego Cano-Lasso.

La entrega de los premios se celebró en el marco de la XXIII Semana Internacional de la Arquitectura. En esta edición concurrieron 197 propuestas y se concedieron doce galardones, 17 menciones y una distinción. 

Los premios reconocen la calidad arquitectónica, la buena práctica profesional y la contribución de la arquitectura a la sociedad.

En el caso de Goiáns, el reconocimiento pone el foco en un equipamiento concebido para dar respuesta a la necesidad de un lugar de encuentro en la parroquia. El proyecto nace con la voluntad de favorecer la convivencia y ofrecer un espacio para las reuniones, actividades culturales, obradoiros y celebraciones.

Este premio recoñece a calidade do centro social de Goiáns e reforza a nosa aposta por dotar as parroquias de espazos dignos, onde a veciñanza poida reunirse, participar e manter viva a comunidade”, señala el alcalde carballés, Daniel Pérez, quien agradeció la concesión de este premio y felicitó al estudio de arquitectura por el trabajo realizado.

La forma de este diseño evoca varias casas con cubiertas a dos aguas que se unen en un único volumen, trasladando a la arquitectura la imagen de una ciudadanía que comparte un espacio común. El edificio reinterpreta elementos de la arquitectura popular gallega y combina una apariencia exterior compacta con un interior iluminado mediante patios y aberturas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una escena de Las Gratitudes en el Pazo da Cultura

Historia y memoria se entrelazan en el FIOT
Diana Bergara
Presentación del programa Respiro

Vieiro pone en marcha el programa Respiro para enfrentarse a los problemas de adicciones
Diana Bergara
Feria Carballo este domingo

La huerta otoñal llena la feria de Carballo
redacción carballo
Uno de los stands de Bercamel en Carballo

Carballo pone en valor el sector de la apicultura en la feria Bercamel
redacción carballo