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Carballo

Historia y memoria se entrelazan en el FIOT 

'Las gratitudes' y 'Vidas enterradas' sirvieron para volver la mirada al pasado y reflexionar sobre el paso del tiempo 

Diana Bergara
11/10/2026 21:05
Una escena de Las Gratitudes en el Pazo da Cultura
Una escena de Las Gratitudes en el Pazo da Cultura
Raúl López Molina
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La memoria y la historia se entrelazaron este fin de semana en el Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo, que vivió dos intensas jornadas. Además, el sábado arrancó el certamen de microescenas Metro Cadrado, dominando el humor absurdo en los escenarios menos convencionales. 

El sábado se estrenó en Galicia la función 'Las gratitudes', de Producciones Teatrales Contemporáneas, muy aplaudida por el público. La obra parte de la aclamada novela de Delphine de Vigan para construir una historia sobre la memoria, los cuidados, la vejez y esas palabras de gratitud que a veces quedan sin decir. 

Protagonizada por Gloria Muñoz, Macarena Sanz y Rómulo Assereto, bajo la dirección del peruano Juan Carlos Fisher, cuenta la historia de Michka, una mujer mayor que ve como la afasia va apagando lentamente su voz e ingresa en una clínica donde una logopeda trabaja con ella, mientras su amiga Marie la acompaña en todo el proceso.  

Historia y memoria estuvieron muy presentes este domingo en el FIOT en Ruta, con teatro documental para recuperar las historias silenciadas en Bértoa. En el entorno del camposanto se presentó 'Vidas enterradas', una coproducción de L’Om Imprebís, Micomicón Teatro, Teatro Corsario y Teatro del Temple.

Presentación en el entorno del cementerio de Bértoa
Presentación en el entorno del cementerio de Bértoa
Raúl López Molina

A través de fotografías, cartas, cuadernos y recuerdos compartidos se intenta devolver el nombre y la historia a las personas asesinadas durante la Guerra Civil y el franquismo. La elección de este escenario en el cementerio de Bértoa no es casual, ya que allí se exhumaron los cuerpos de cuatro personas víctimas de la represión franquista. 

La programación del FIOT continúa este lunes 12 de octubre con una pieza para el público familiar, 'Oh! Onde deterse a mirar', de AsSircópatas, a las 18.00 horas en el Pazo da Cultura, dentro del FIOTiño.  

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