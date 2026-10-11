La huerta otoñal llena la feria de Carballo

Feria de Carballo este domingo M. N.

Carballo celebró este domingo su primer mercado del mes de octubre, que destacó por los productos de huerta de proximidad de cosecheros de la comarca, especialmente la huerta de esta época y alta recepción de cosechas. Las patatas siguen siendo imprescindibles en la mesa y los precios se estabilizan entre 1 y 1.50 para las de piel blanca y roja.

Es tiempo de nabizas y algunos grelos, con precios desde 1.50 a 3 euros; repollos a 2 euros el kilo, y berza gallega y xenos a 1 y 2 euros. Variedades de tomates, que también se estabilizan entre 2 y 6 euros y pimiento morrón a 2 y 3 euros el kilo. Abundan a la vez la manzana autóctona, a 1 y 2 euros; membrillos a 2 euros; algunas peras, a 2 euros, igual que las uvas de la zona e higos. Las castañas entre 2 y 5 euros y nueces a 5 euros.

De los productos especiales, maracuyá de Borneiro a 10 euros; cebollas de Beo, Barizo y Mens, a 2 euros y ristras de ajos entre 8 y 12 euros. Los productos de demanda constante son los quesos, con precios de piezas desde 8 a 12 euros, y por kilo a 9 y 10 euros.

El mercado de este domingo se completó con Bercamel, la feria de la miel en Carballo, además de los puestos habituales en A Milagrosa, donde la ropa y el calzado son los principales protagonistas.

Por otra parte, también en Cee es domingo de mercado, una urbe singular aunque siempre atractiva en todas las estaciones. En este día el otoño deparó una jornada matinal de primeras horas con orballo, esa lluvia fina “pero que molla”, según fuentes municipales. Se sumaron 66 puestos ambulantes en O Recheo, con abundancia de textil, calzado, bisutería, deportes y varios como alimentación de proximidad.

El mercado de abastos también era accesible para productos de proximidad. Comercio local abierto y con ambiente y hostelería a excelente nivel. Este domingo también había excursiones de franceses e ingleses, y menos peregrinos, pero mucha gente de la comarca.