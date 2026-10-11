Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

La huerta otoñal llena la feria de Carballo

Los productos típicos de esta época del año son los más habituales del mercado, con mucho ambiente este domingo

Redacción Carballo
11/10/2026 19:14
Feria Carballo este domingo
Feria de Carballo este domingo
M. N.
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Carballo celebró este domingo su primer mercado del mes de octubre, que destacó por los productos de huerta de proximidad de cosecheros de la comarca, especialmente la huerta de esta época y alta recepción de cosechas. Las patatas siguen siendo imprescindibles en la mesa y los precios se estabilizan entre 1 y 1.50 para las de piel blanca y roja.

Es tiempo de nabizas y algunos grelos, con precios desde 1.50 a 3 euros; repollos a 2 euros el kilo, y berza gallega y xenos a 1 y 2 euros. Variedades de tomates, que también se estabilizan entre 2 y 6 euros y pimiento morrón a 2 y 3 euros el kilo. Abundan a la vez la manzana autóctona, a 1 y 2 euros; membrillos a 2 euros; algunas peras, a 2 euros, igual que las uvas de la zona e higos. Las castañas entre 2 y 5 euros y nueces a 5 euros. 

De los productos especiales, maracuyá de Borneiro a 10 euros; cebollas de Beo, Barizo y Mens, a 2 euros y ristras de ajos entre 8 y 12 euros. Los productos de demanda constante son los quesos, con precios de piezas desde 8 a 12 euros, y por kilo a 9 y 10 euros.

El mercado de este domingo se completó con Bercamel, la feria de la miel en Carballo, además de los puestos habituales en A Milagrosa, donde la ropa y el calzado son los principales protagonistas. 

Por otra parte, también en Cee es domingo de mercado, una urbe singular aunque siempre atractiva en todas las estaciones. En este día el otoño deparó una jornada matinal de primeras horas con orballo, esa lluvia fina “pero que molla”, según fuentes municipales. Se sumaron 66 puestos ambulantes en O Recheo, con abundancia de textil, calzado, bisutería, deportes y varios como alimentación de proximidad. 

El mercado de abastos también era accesible para productos de proximidad. Comercio local abierto y con ambiente y hostelería a excelente nivel. Este domingo también había excursiones de franceses e ingleses, y menos peregrinos, pero mucha gente de la comarca. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una escena de Las Gratitudes en el Pazo da Cultura

Historia y memoria se entrelazan en el FIOT
Diana Bergara
Presentación del programa Respiro

Vieiro pone en marcha el programa Respiro para enfrentarse a los problemas de adicciones
Diana Bergara
Feria Carballo este domingo

La huerta otoñal llena la feria de Carballo
redacción carballo
Uno de los stands de Bercamel en Carballo

Carballo pone en valor el sector de la apicultura en la feria Bercamel
redacción carballo