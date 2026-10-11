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Carballo

Más de un centenar de personas en la Universidade Sénior de Carballo, que arranca el martes 13 de octubre

El programa dirigido a personas mayores de 50 años se desarrollará en los meses de octubre y noviembre con diferentes temáticas 

Redacción Carballo
11/10/2026 17:24
Una sesión anterior de la Universidade Sénior en Carballo
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La Universidade Sénior, el programa universitario para mayores de 50 años de la Universidade de A Coruña, pondrá en marcha el martes 13 de octubre la cuarta edición del Programa de Formación Universitaria Específico para personas mayores de Carballo con 120 participantes. Esta iniciativa cuenta con la financiación de la Xunta de Galicia y con la colaboración del  Concello de Carballo. Se llevará a cabo entre los meses de octubre y noviembre en el Forum Carballo.

El acto de inauguración tendrá lugar en propio centro este martes, a las 17.00 horas, y contará con la presencia de la concejala de Tercera Edad de Carballo, María Mar Eirís Villar, y la subdirectora de Programas Transversales, Alumnado y Actividades, Isabel Raposo Vidal.

El alumnado procede del municipio de Carballo y de otros lugares de la comarca. El programa se estructura en tres módulos temáticos, compuestos por sesiones teóricas impartidas por el profesorado de la Universidade de A Coruña. La sesiones serán dos días a la semana, en horario de 17:00 a 19:00 horas, y abordarán una amplia variedad de temáticas de interés social, cultural, científico y sanitario.

El módulo 1, de Humanidades y Ciencias Sociales, arrancará este martes con el profesor Iván Nieto Cerdeiriña, con la sesión 'O xigante esperto: China, a gran descoñecida'. Continuará los días 20 y 21 de octubre. El 27 de octubre comenzará el módulo 2, Ciencias da Terra e Tecnoloxía; y el 11 de noviembre el tercero y último, Ciencias da Vida e da Saúde

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