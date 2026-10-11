Vieiro pone en marcha el programa Respiro para enfrentarse a los problemas de adicciones

Presentación del programa Respiro IG

La Asociación Vieiro pone en marcha un nuevo programa, Respiro, dirigido a familiares y personas cercanas a alguien que esté atravesando un problema de adicción.

Respiro nace como un espacio de encuentro, escucha, apoyo, orientación y asesoramiento a personas que están viviendo situaciones similares. La convivencia de una adicción no afecta únicamente a la persona que presenta el problema, si no que puede tener consecuencias importantes en su entorno mas próximo. Por eso se cree que es fundamental un lugar donde compartir experiencias, expresar preocupaciones y encontrar herramientas para afrontar las diferentes situaciones que pueden surgir en el día a día.

El grupo está dirigido a aquellas personas que se ven afectadas por las consecuencias que un problema de adicción puede generar en su entorno, independientemente de que la persona con adicción se encuentre actualmente en tratamiento o no.

Por medio de encuentros grupales, se abordarán diferentes aspectos relacionados con la convivencia y el impacto de la adicción en el entorno familiar: Comunicación y relación con la persona que presenta la adicción, establecer límites saludables, autocuidado y bienestar emocional, gestión de emociones, herramientas para afrontar el problema, dificultades en el entorno familiar y recursos para afrontar las distintas situaciones.

Las personas interesadas pueden solicitar más información en la sede de la entidad.