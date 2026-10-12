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Carballo

Carballo festeja la Pilarica por todo lo alto

Las celebraciones en el barrio de O Chorís ya comenzaron el domingo y culminaron este lunes 

Diana Bergara
12/10/2026 21:14
La Guardia Civil y autoridades delante de la iglesia de Carballo
La Guardia Civil y autoridades delante de la iglesia de Carballo
Mar Casal
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El barrio carballés de O Chorís celebró las fiestas de la Virgen del Pilar por todo lo alto. Las celebraciones ya comenzaron el domingo con sesión vermú a cargo de Ángel Sevilla, Laura Añón y JJ Compota,  por la noche, amenizaron la verbena la orquesta Finisterra y el grupo Assia.

El lunes fue el día grande de la fiestas. Después de la misa solemne en honor a la Virgen del Pilar continúa la música con la charanga Mekánica.

Continuó una macrosesión vermú con la orquesta Compostela y la disco móvil CDC. Los comensales pudieron disfrutar de los servicios de una pulpeira en el campo de la fiesta. Por la noche la orquesta Finisterre volverá a amenizar la velada. Por la tarde también hubo hinchables para los niños. 

Fiestas del Pilar en el barrio do Chorís
Fiestas del Pilar en el barrio do Chorís
Mar Casal

Antes de oficiar la misa en el palco de la fiesta de O Chorís, el párroco José García Gondar, presidió la homilía en la iglesia parroquial, a intención de la Guardia Civil, con la asistencia de los agentes de la Benemérita de la comarca. También acudieron las autoridades locales, con representantes del Gobierno y de la oposición

En la iglesia de Corcubión, el párroco Desiré Kouakou, también presidía la celebración de la patrona de la Guardia Civil, con la asistencia de los agentes y los alcaldes de Fisterra, Dumbría, Cee y Vimianzo

Misa de la Guardia Civil en la iglesia de Corcubión
Misa de la Guardia Civil en la iglesia de Corcubión
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