Carballo festeja la Pilarica por todo lo alto
Las celebraciones en el barrio de O Chorís ya comenzaron el domingo y culminaron este lunes
El barrio carballés de O Chorís celebró las fiestas de la Virgen del Pilar por todo lo alto. Las celebraciones ya comenzaron el domingo con sesión vermú a cargo de Ángel Sevilla, Laura Añón y JJ Compota, por la noche, amenizaron la verbena la orquesta Finisterra y el grupo Assia.
El lunes fue el día grande de la fiestas. Después de la misa solemne en honor a la Virgen del Pilar continúa la música con la charanga Mekánica.
Continuó una macrosesión vermú con la orquesta Compostela y la disco móvil CDC. Los comensales pudieron disfrutar de los servicios de una pulpeira en el campo de la fiesta. Por la noche la orquesta Finisterre volverá a amenizar la velada. Por la tarde también hubo hinchables para los niños.
Antes de oficiar la misa en el palco de la fiesta de O Chorís, el párroco José García Gondar, presidió la homilía en la iglesia parroquial, a intención de la Guardia Civil, con la asistencia de los agentes de la Benemérita de la comarca. También acudieron las autoridades locales, con representantes del Gobierno y de la oposición.
En la iglesia de Corcubión, el párroco Desiré Kouakou, también presidía la celebración de la patrona de la Guardia Civil, con la asistencia de los agentes y los alcaldes de Fisterra, Dumbría, Cee y Vimianzo.