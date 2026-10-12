La transformación de Carballo, tres lustros en el mapa nacional e internacional de la arquitectura

La humanización de los Baños Vellos de Carballo fue premiada por la red Ciudades que Caminan Mar Casal

La transformación urbana de Carballo en los últimos 15 años traspasa las fronteras del municipio y recibe cada vez más reconocimientos. El último llegó el pasado fin de semana, con el premio concedido al centro social de Goiáns por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, pero no es un caso aislado. Desde hace años, Carballo está dando de que hablar en el mundo de la arquitectura, con proyectos premiados, seleccionados en certámenes nacionales y difundidos en publicaciones especializadas de distintos países.

El centro social de Goiáns, diseñado por Nula Studio y FCA, recibió el Premio Luis Moreno Mansilla 2026, compartido con Cano House. Construido en 2025, su diseño recuerda a varias casas tradicionales con cubiertas a dos aguas que se unen para crear un espacio común. El proyecto también es finalista de los Premios de la Casa de la Arquitectura y fue seleccionado para los del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y los FAD. El alcalde, Daniel Pérez, considera que el galardón “reforza a nosa aposta por dotar as parroquias de espazos dignos, onde a veciñanza poida reunirse, participar e manter viva a comunidade”.

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Desde 2013

Aunque este es el último premio, hay que remontarse a 2013 para encontrar uno de los primeros reconocimientos a la transformación urbana carballesa, cuando la reforma de la praza de Sofán, de Alfredo Garrote y José Carlos Seoane, fue finalista de los premios del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). La Biblioteca Rego da Balsa, diseñada por Óscar Pedrós, dio después el salto internacional. En 2014 apareció en ArchDaily, una plataforma especializada en arquitectura, con publicaciones en sus ediciones española, internacional y brasileña.

Cuatro años más tarde llegó a China. La publicación ‘Highlights Architecture’, editada en Shanghái, dedicó diez páginas al edificio carballés dentro de una selección de 44 obras de trece países. Entre los aspectos recogidos figurara el papel del edificio en el desarrollo urbanístico de Rego da Balsa, siendo uno de los primeros equipamientos que empezaron a transformar este ámbito urbano que es, hoy en día, la principal área de expansión carballesa.

Skate Plaza de Rego da Balsa, en Carballo Archivo

La skate plaza, también proyectada por Pedrós con la colaboración de SR.Skateparks, siguió un recorrido similar. ArchDaily publicó la intervención en 2020 y también tuvo difusión en chino.

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Las calles y plazas han proporcionado otros reconocimientos. La remodelación de la rúa Martín Herrera, obra de José Carlos Seoane, fue finalista de los premios COAG de 2019. Más recientemente, la Praza do Pombal, en la parroquia de Vilela, y diseñada del mismo arquitecto, fue seleccionada para los Premios Arquitectura 2025 y los FAD 2026.

El reconocimiento a Carballo también alcanza a sus políticas urbanísticas. En 2018, la Red de Ciudades que Caminan premió al municipio por sus actuaciones para favorecer la movilidad peatonal y mejorar el espacio público.

Ocho años después, la misma organización ha vuelto a distinguirlo por la recuperación del entorno de los Baños Vellos. El proyecto obtuvo el premio de 2026 en la categoría de ciudades medianas, compartido con Manises.

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La intervención abarcó varias calles del barrio, recuperando espacio para los peatones e incorporando vegetación y elementos vinculados a su historia. En el cruce de Ourense y Baños Vellos se reprodujo sobre el pavimento la planta del antiguo balneario romano documentada en 1777 y se instaló una pieza escultórica de Manuel Eirín.

Para Daniel Pérez, “oito anos despois do primeiro premio, este novo recoñecemento demostra que Carballo non deixou de avanzar”. El concejal de Planificación Urbana, Juan Seoane, destaca que las actuaciones responden a una transformación “pensada e executada con visión de conxunto, non como unha sucesión de obras illadas”.

Más cambios previstos

El recorrido no termina con las obras ya premiadas. Carballo prepara una nueva reforma del centro urbano, con una inversión de 1,87 millones de euros para renovar la Praza do Concello, la rúa Cervantes y parte de la Gran Vía, ganar espacio peatonal, incorporar más arbolado y eliminar barreras arquitectónicas. La obra ya está adjudicada, así que comenzarán en breve.

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A ello se sumarán dos grandes equipamientos. El futuro edificio de entidades sociales, proyectado en la rúa Vázquez de Parga, supondrá una inversión de 7,8 millones de euros financiada por la Fundación Amancio Ortega y reunirá servicios asistenciales y sedes de asociaciones. Por su diseño inicial, casi con seguridad dará de que hablar en el sector.

Asimismo, el nuevo complejo cultural previsto en la zona de la carretera de Razo contará con un presupuesto de 8,2 millones e incluirá un auditorio para 650 espectadores, un espacio polivalente y un conservatorio de música. Su diseño ha despertado ya el interés de más de treinta equipos de arquitectura, que presentaron propuestas al concurso convocado por el Concello.