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Carballo

Senda Nova, en marcha para poner en valor el patrimonio de Bergantiños 

La asociación ambiental programa seis rutas por los concellos de la zona en su 'Outono en Marcha'

Diana Bergara
12/10/2026 19:15
Presentación del Outono den Marcha de Senda Nova
Presentación del Outono en Marcha de Senda Nova
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La asociación ambiental Senda Nova acaba de presentar la nueva programación del 15 ‘Outono en Marcha’ para poner en valor el patrimonio de la comarca de Bergantiños. En total se realizarán seis rutas entre los meses de octubre y noviembre para disfrutar de la riqueza natural de los concellos de la zona.

 Senda Nova es la “enerxía de activación” de un proyecto que aúna esfuerzos con entidades de diversa índole para “salientar, coñecer e revalorizar un patrimonio bergantiñán nutrido e diverso”, tal como apuntaron sus promotores en el acto de presentación, al que acudieron representantes de los concellos de Carballo y A Laracha, además de las entidades colaboradoras. 

Además, se informó de nuevas colaboraciones como la incorporación de la asociación Mallas de Area, de Malpica, que participará en la Andaina ‘Pegadas de Wolframio’, que se llevará a cabo el 15 de noviembre. También participará la agrupación carballesa Un Paso Máis en la segunda de las rutas por la costa de Carballo, que será el 25 de octubre.

 La programación abrirá el próximo domingo 18 con la Senda das Capelas, que discurre por el municipio de A Laracha, con un total de 9,8 kilómetros. La tercera andaina será el 1 de noviembre, Terras do Marqués, de 6,2 kilómetros por el municipio carballés. La siguiente, el día 8, Vía Alcaianus, de 18 kilómetros entre los concellos de Carballo y Coristanco.

 Continuarán ‘Pegadas do Wolframio’ el 15 de noviembre y culminarán el 22 de noviembre con la ‘Rutas das Férvedas’, de 10,5 kilómetros por el municipio larachés. En el acto también se presentó el grupo Pausa de Hidratación, integrado por jóvenes de la comarca.

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