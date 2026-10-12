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Carballo

Un estreno absoluto culmina el fin de semana de FIOT en Carballo

La compañía AsSircópatas presentó un espectáculo en familia este lunes festivo

Diana Bergara
12/10/2026 21:39
Nueva función del FIOT este lunes
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Un estreno absoluto culminó un intenso fin de semana en el Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo, con un espectáculo para disfrutar en familia en este lunes festivo. 'Oh! Onde deterse a mirar', de AsSircópatas, es una de las propuestas específicas del FIOT para acercar las artes escénicas a todos los públicos. La pasada semana ya hubo un primer pase para el alumnado y este lunes fue el estreno para todos los públicos. 

Clown, música y danza para contar ese viaje hacia lo desconocido al que se ha atrevido finalmente el protagonista, que consigue hacer disfrutar y reflexionar al público familiar. 

También ayudó a reflexionar la función interpretada el domingo dentro del ciclo OTNI, 'Yo nací en un surco de judías', de almealera, una pieza de teatro documental que pone en el centro las voces de agricultoras y ganaderas y la relación con la tierra. 

Su creadora Laura Santos tuvo que recorrer 3.600 kilómetros para escuchar diferentes testimonios y transformar esas historias en una pieza sobre la agricultura, la ganadería, la memoria y el futuro del mundo rural. 

Este domingo también finalizó la Rúa dos Contos con 'O show' de Fábrica de Impro y dj Maikel en A Reserva. La programación del FIOT continuará este miércoles con un nuevo pase del FIOTeen para escolares, 'Caballido de mar'. El jueves vuelve una nueva función del ciclo OTNI, 'Asoballada por fentos' y el viernes, 'Cosas pequeñas'.

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