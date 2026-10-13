El Fórum Carballo se llena de conocimiento con la Univeridade Sénior 

Acto de apertura de la Universidade Sénior en Carballo Mar Casal

El Fórum Carballo se llena de conocimiento con la cuarta edición de la Universidade Sénior, el programa formativo para mayores de 50 años que comenzó este martes. En total participan 120 personas del municipio carballés y de otros cuatro de la zona.

El programa se llevará a cabo hasta el próximo 20 de noviembre, con la colaboración del Concello y de la Xunta. En el acto inaugural participaron el alcalde, Daniel Pérez; la concejala de Tercera Edad, Mar Eirís; e Isabel Raposo, subdirectora de Programas Transversales, Alumnado y Actividades de la Universidade Sénior.

Mar Eirís agradeció las participación de las personas que cada año apuestan por esta iniciativa y quiso poner en valor el interés de la población adulta por continuar formándose a lo largo de toda la vida. Además, destacó la capacidad de la propuesta para crear espacios de encuentro, favorecer las relaciones personales y contribuir a la socialización.

Isabel Raposo elogió el trabajo realizado por Matilde García, hasta ahora directora de la Universidade Sénior, y su equipo para llevar a cabo los diferentes programas formativos. Además, anunció que la próxima sesión del 20 de octubre se adelanta a las 16.30 horas.

Asistentes al programa de la Universidade Sénior Mar Casal

Para el alcalde esta iniciativa es mucho más que formación académica, ya que permite “aprender, descubrir outros puntos de vista e comprender mellor o mundo no que vivimos, pero tamén é un lugar para coñecerse, compartir experiencias e facer amizades. La primera sesión arrancó con el profesor Iván Nieto, que abordó 'O xigante esperto: China, a gran descoñecida'.

El primer módulo, dedicado a las Humanidades y Ciencias Sociais, continuará el 20 de octubre con 'As consecuencias do delito: da privación de liberdade a outras sancións restritivas de dereitos', impartida por Eva Mª Souto García y Luz Mª Puente Aba, y el día 21 con 'Arte de vangarda: Manual de instrucións', a cargo de Fernando Agrasar Quiroga.