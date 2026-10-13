Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El Fórum Carballo se llena de conocimiento con la Univeridade Sénior 

El programa formativo para mayores de 50 años comenzó este martes con el profesor Iván Nieto

Diana Bergara
13/10/2026 19:40
Acto de apertura de la Universidade Sénior en Carballo
Acto de apertura de la Universidade Sénior en Carballo
Mar Casal
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Fórum Carballo se llena de conocimiento con la cuarta edición de la Universidade Sénior, el programa formativo para mayores de 50 años que comenzó este martes. En total participan 120 personas del municipio carballés y de otros cuatro de la zona. 

El programa se llevará a cabo hasta el próximo 20 de noviembre, con la colaboración del Concello y de la Xunta. En el acto inaugural participaron el alcalde, Daniel Pérez; la concejala de Tercera Edad, Mar Eirís; e Isabel Raposo, subdirectora de Programas Transversales, Alumnado y Actividades de la Universidade Sénior. 

Mar Eirís agradeció las participación de las personas que cada año apuestan por esta iniciativa y quiso poner en valor el interés de la población adulta por continuar formándose a lo largo de toda la vida. Además, destacó la capacidad de la propuesta para crear espacios de encuentro, favorecer las relaciones personales y contribuir a la socialización. 

Isabel Raposo elogió el trabajo realizado por Matilde García, hasta ahora directora de la Universidade Sénior, y su equipo para llevar a cabo los diferentes programas formativos. Además, anunció que la próxima sesión del 20 de octubre se adelanta a las 16.30 horas.

Asistentes al programa de la Universidade Sénior
Asistentes al programa de la Universidade Sénior
Mar Casal

 Para el alcalde esta iniciativa es mucho más que formación académica, ya que permite “aprender, descubrir outros puntos de vista e comprender mellor o mundo no que vivimos, pero tamén é un lugar para coñecerse, compartir experiencias e facer amizades. La primera sesión arrancó con el profesor Iván Nieto, que abordó 'O xigante esperto: China, a gran descoñecida'. 

El primer módulo, dedicado a las Humanidades y Ciencias Sociais, continuará el 20 de octubre con 'As consecuencias do delito: da privación de liberdade a outras sancións restritivas de dereitos', impartida por Eva Mª Souto García y Luz Mª Puente Aba, y el día 21 con 'Arte de vangarda: Manual de instrucións', a cargo de Fernando Agrasar Quiroga.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Sesión del FIOT este lunes

La cultura popular durante el franquismo, la libertad de la mujer y visiones compartidas llegan al FIOT
Diana Bergara
Acto de apertura de la Universidade Sénior en Carballo

El Fórum Carballo se llena de conocimiento con la Univeridade Sénior
Diana Bergara
Diseño de las nuevas viviendas públicas que se construirán en Carballo

Luz verde a la construcción de 79 viviendas públicas en Carballo por casi 13 millones
A. Pérez Cavolo
El ideal gallego

Una rotura en la red de saneamiento provoca un importante vertido de aguas residuales en Bértoa
A. Pérez Cavolo