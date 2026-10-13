La cultura popular durante el franquismo, la libertad de la mujer  y visiones compartidas llegan al FIOT

Sesión del FIOT este lunes Mar Casal

El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo ya ha superado su ecuador en sus diferentes formatos. El artista e investigador Álvaro Corral Cid presentará este jueves ‘Asoballada por fentos’, el proyecto nacido de la residencia artística realizada en la localidad que revisa la memoria folclórica gallega y la instrumentalización de las tradiciones durante la etapa franquista.

La propuesta, en la que también participa Gabi Reboredo, combina espectáculos sonoros, contenidos históricos y narrativa poética, fruto de este trabajo conjunto. Se podrá ver el jueves a las 20.00 horas en el Pazo da Cultura, con entrada gratuita, dentro del ciclo OTNI.

La libertad y reivindicaciones de la mujer y un encuentro intergeneracional para exponer los diferentes puntos de vistas serán otros de los temas a abordar en el FIOT durante los próximos días. Este miércoles también llegará otro espectáculo para el público escolar, dentro del FIOTeen, ‘Caballido de mar’, de Flyhard Producciones.

También dentro del ciclo OTNI este viernes la compañía catalana PSIRC estrena en Galicia ‘Cosas pequeñas’, una propuesta multidisciplinar que combina circo contemporáneo, teatro de objetos, microcine y poesía visual, para preguntarse qué nos hace humanos en un mundo en un mundo dominado por las máquinas y los algoritmos.

El domingo 18 habrá otro estreno en Galicia, ‘Doce metros cuadrados de piel’, de Teatro Social.

Se trata de una experiencia de creación intergeneracional que reúne a seis personas de diferentes edades para hablar sin tabúes y desde el humor, del propio cuerpo, el deseo, el placer, la sexualidad y las formas de amar a lo largo de la vida.

Además, dentro de la programación de sala el sábado 17 llegará otra de las funciones más esperadas, ‘Libres!!!’, de Esther Carrodeguas, protagonizada por Alba Flores y dirigida por el Premio Nacional de Teatro Andrés Lima. La obra recupera la memoria y la rebeldía de las Mujeres Libres de la Guerra del 36 para reivindicar la utopía y la y la capacidad de transformar el mundo.