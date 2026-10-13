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Carballo

Luz verde a la construcción de 79 viviendas públicas en Carballo por casi 13 millones

El Consello da Xunta autorizó este martes la licitación de las obras

A. Pérez Cavolo
13/10/2026 17:36
Diseño de las nuevas viviendas públicas que se construirán en Carballo
Diseño de las nuevas viviendas públicas que se construirán en Carballo
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Carballo contará con 79 nuevas viviendas de promoción pública en la rúa Médico José Manuel Lado. El Consello da Xunta autorizó este martes la licitación de las obras de construcción de este edificio residencial, que supondrá una inversión global próxima a los 13 millones de euros y se levantará sobre una parcela municipal cedida por el Concello de Carballo.

El contrato de ejecución de las obras saldrá a licitación en los próximos día, según fuentes autonómicas. A esta cantidad se suman cerca de 550.000 euros correspondientes a la licitación de la redacción de los proyectos básico y de ejecución, así como de la dirección de obra.

La nueva promoción se ubicará concretamente en los números 18 y 20 de la rúa Médico José Manuel Lado y permitirá ampliar el parque de vivienda pública del municipio con pisos de diferentes tamaños, destinados a responder a distintas necesidades residenciales.

Pisos de hasta cuatro dormitorios

El edificio contará con una superficie construida total de 9.835,20 metros cuadrados, de los cuales 7.841,20 estarán situados sobre rasante. La distribución contempla 44 viviendas de dos dormitorios, 29 de tres y seis de cuatro habitaciones.

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La planta sótano estará destinada a garajes, trasteros y zonas de circulación. En la planta baja se distribuirán seis viviendas de cuatro dormitorios y una de tres, además de trasteros y locales para instalaciones.

Las plantas primera, segunda y tercera tendrán una distribución similar, con ocho viviendas de tres dormitorios y doce de dos por planta. En cada una de ellas se contempla una vivienda adaptada para personas con movilidad reducida.

Por último, la planta bajo cubierta albergará cuatro viviendas de tres dormitorios y otras ocho de dos, hasta completar las 79 previstas.

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El proyecto arquitectónico ha sido redactado por AM2-RYR UTE, integrada por Alexandre Mouriño Fernández y Rodríguez y Rivoira Arquitectos S.L.P.

La construcción de estas viviendas será posible gracias a la cesión de suelo municipal por parte del Concello de Carballo, una fórmula de colaboración entre administraciones que la Xunta está utilizando para impulsar nuevas promociones residenciales.

Carballo figura entre los 18 municipios gallegos que colaboran con el Gobierno autonómico mediante la cesión de terrenos destinados a vivienda pública.

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