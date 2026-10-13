Una rotura en la red de saneamiento provoca un importante vertido de aguas residuales en Bértoa

Una limpieza realizada por Augas de Galicia en Carballo Archivo

Una rotura en la red municipal de saneamiento de Carballo provocó un vertido de aguas residuales urbanas "de gran envergadura" al rego de Bértoa. La incidencia fue detectada por técnicos de Augas de Galicia después de que el servicio de emergencias 112 recibiese un aviso alertando de la presencia de turbidez y manchas grises en el agua.

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Según informó este martes la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, el personal del Programa de Control de Vertidos (PCV) de Augas de Galicia se desplazó a la zona para comprobar el origen de la contaminación. Durante la inspección, los técnicos constataron que las aguas residuales procedían de una rotura en la red de saneamiento municipal.

Una vez identificada la avería, los técnicos comunicaron la situación al Concello y le requirió que adoptase las medidas necesarias para poner fin al vertido.

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La incidencia quedó posteriormente subsanada. En una nueva inspección realizada en Bértoa, los técnicos comprobaron que se había reparado la rotura y que la red municipal de saneamiento volvía a funcionar correctamente.

Augas de Galicia dio así por eliminado el punto de vertido. La información facilitada por la Xunta no precisa cuándo se produjo la avería ni durante cuánto tiempo estuvieron llegando las aguas residuales al cauce. Tampoco detalla el volumen vertido ni sus posibles efectos sobre el medio acuático.