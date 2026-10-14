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Carballo

La Cámara Agraria de Carballo: casi 70 años de historia que pronto serán escombros

La empresa que se encargará del derribo ya valló la zona para empezar con los trabajos

A. Pérez Cavolo
14/10/2026 20:55
Las vallas ya rodean el edificio de la Cámara Agraria de Carballo para su derribo
Las vallas ya rodean el edificio de la Cámara Agraria de Carballo para su derribo
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La vieja Cámara Agraria de Carballo vive ya sus últimas horas antes de convertirse en escombros. La empresa encargada de su demolición ya ha instalado las vallas de seguridad alrededor del edificio de la avenida de A Milagrosa, construido hace casi 70 años, cuando el barrio era uno de los principales escenarios de la actividad ganadera de Bergantiños. Su derribo pondrá fin, así, a décadas de historia y a una larga espera administrativa que se remonta, al menos, a 2015.

El inmueble, levantado hacia 1958, nació en un Carballo muy diferente al actual. A pocos metros se encontraban los corrales y pabellones del antiguo Campo da Feira, donde ganaderos y tratantes de toda la comarca negociaban la compraventa de vacas, caballos y otros animales.  La importancia comercial de Carballo como centro ganadero había recibido un impulso en 1941, cuando la feria que se celebraba en Verdillo fue trasladada a la localidad.

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Aunque por muchos años fue un hervidero de actividad, los cambios en la actividad agroganadera y la reorganización de las instituciones agrarias acabaron reduciendo el uso del edificio. Con el tiempo quedó abandonado, mientras el antiguo recinto ferial comenzaba a adquirir una apariencia completamente distinta.

El cambio más visible llegó el 6 de octubre de 2005, cuando comenzaron las obras del Fórum Carballo sobre los terrenos que habían ocupado las instalaciones ganaderas.

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Los viejos pabellones dejaron paso a un complejo de cinco naves destinado a la formación, los servicios públicos y la promoción del empleo, en el que, además, también tiene su sede la Oficina Agraria Comarcal de la Xunta, que continúa atendiendo a agricultores y ganaderos de la zona.

Ahora, las vallas que rodean el edificio anuncian su final y con su derribo desaparecerá otra pieza de la historia del viejo Campo da Feira de Carballo y también uno de los iconos del feísmo urbano carballés.

Una vez completada la demolición, quedará libre una parcela clasificada por el planeamiento municipal como suelo urbano destinado a equipamientos sociales y asistenciales. Por el momento, no se ha anunciado ningún proyecto concreto para ocuparla.

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