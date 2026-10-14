Nauterra recoge su premio solidario del Grupo Social ONCE

Galardonados con los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2026 ONCE

La Asociación STOP, Solidarios cos Maiores, Marisol Soengas, Nauterra y el Parlamento de Galicia han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2026, en una gala celebrada este miércoles en el Teatro Colón de A Coruña.

Estos premios Solidarios son la máxima distinción que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

Durante el desarrollo de la gala han intervenido, entre otras autoridades, Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia; Patricia Sanz, vicepresidenta de la ONCE; Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdad de la Xunta de Galicia; Carlos Fernández, presidente de la ONCE en Galicia; Nereida Canosa, concelleira de Benestar Social, Participación e Igualdade; Dolores Fernández Galiño, valedora do Pobo de Galicia; y Manuel Martínez, delegado de la ONCE en Galicia. Han estado acompañados por otros responsables políticos y sociales, así como por representantes de la discapacidad y de la sociedad gallega.

Han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2026:

En la categoría de Administración Pública, el Solidarios lo ha recibido el Parlamento de Galicia. Ha sido recogido por el presidente actual, Miguel Ángel Santalices, y tres de sus antecesores: Tomás Vidal, José María García y Pilar Rojo.

En el apartado de Institución, ONG, el Solidarios lo ha recibido la Asociación STOP, fundada en Vigo en 2009, nació para apoyar la recuperación, rehabilitación y reinserción de personas con problemas de alcoholismo.

En la categoría de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación, el galardón lo ha recogido Solidarios cos Maiores, una iniciativa comunitaria y de concienciación social nacida en A Coruña, integrada por periodistas y profesionales de la comunicación como Chus Castro, Sabela Romar, Bea Soler, Amalia Baltar, Manolo Rodríguez o Lucía Aller.

El Solidarios a la Persona Física lo ha recibido Marisol Soengas, una de las eminencias científicas gallegas y una de las líderes españolas en investigación contra el cáncer. Ha recibido múltiples premios y reconocimientos por su trabajo en la investigación del melanoma, el tipo de cáncer de piel más agresivo, tales como el Premio María Josefa Wonenburger Planells o el Premio Carmen y Severo Ochoa en 2021 así como el Premio Fernández Latorre en 2023.

Finalmente, en la categoría de Empresa, el premio ha sido para Nauterra (fundada como Grupo Calvo en Carballo, A Coruña, en 1940) es un grupo agroalimentario global con sede y arraigo productivo en la comarca de Bergantiños. Con más de 1.000 empleados directos en Galicia, Nauterra ha consolidado un modelo de responsabilidad social centrado en la erradicación de la pobreza alimentaria, manteniendo activo el centro neurálgico industrial en Carballo como motor económico de la comarca.

Premiados con los Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2026, junto a autoridades regionales y responsables de la ONCE ONCE

Su plan estratégico ‘Compromiso 2025’ vincula de forma obligatoria la producción industrial con la inclusión laboral y la donación directa de proteínas de alta calidad a entidades sociales, manteniendo una colaboración continuada de suministro de conserva alimentaria rica en omega-3 y proteínas con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), el Banco de Alimentos Rías Altas y la Cruz Roja en Galicia, asegurando la calidad nutricional de las familias vulnerables.

Otro aspecto por el que destaca como empresa solidaria es el impulso de becas de formación técnica y programas de inserción laboral para jóvenes en riesgo de exclusión social y mujeres del entorno rural de la Costa da Morte, facilitando su incorporación directa a la plantilla de la compañía. También ha destacado por su mecenazgo y financiación directa de escuelas deportivas adaptadas y proyectos de inclusión comunitaria a través del deporte para personas con discapacidad funcional cognitiva y física en la comarca de Bergantiños.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2026 lo han formado Carlos Fernández Lamigueiro, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan, delegado de la ONCE en Galicia, Cristina Arias Serna, consejera general de la ONCE, Arturo Parrado Puente, director xeral de Inclusión Social de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, Francisco Javier Vieites Pérez-Quintela, presidente de Aspaym Galicia, y Carlos Varela Castiñeiras, periodista del Gabinete de Comunicación de la Administración Económica.