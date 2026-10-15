Axober estrena su nueva sede en Carballo con una jornada sobre prevención de riesgos laborales

Diego Iglesias, presidente de Axober Mar Casal

La Asociación de de Empresarios de Bergantiños (Axober) estrenará su nueva sede en Carballo como espacio de formación y encuentro empresarial con una jornada dedicada a la prevención de riesgos laborales. La actividad, organizada en colaboración con la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), se celebrará el próximo viernes 23 de octubre, de 9.30 a 11.30 horas, y estará abierta gratuitamente a empresas, autónomos y profesionales de la comarca.

El encuentro tendrá lugar en las nuevas instalaciones de Axober, situadas en el número 20 de la rúa Barcelona, en el entresuelo derecho. La asociación aprovechará la convocatoria para dar a conocer este espacio, desde el que pretende desarrollar nuevas actividades formativas y prestar apoyo al tejido empresarial de Bergantiños.

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La jornada coincide con la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y abordará la importancia de incorporar la prevención, la seguridad y el bienestar de los trabajadores a la gestión cotidiana de las empresas.

La programación comenzará a las 9.30 horas con la bienvenida de Axober. A las 9.40, María Botana, asesora en prevención de riesgos laborales de la CEC, analizará la situación actual de esta materia, sus principales desafíos, las novedades normativas y las líneas de trabajo que deben tener en cuenta las empresas.

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A partir de las 11.00 horas se celebrará un café-coloquio en el que los asistentes podrán plantear dudas, intercambiar experiencias y compartir las dificultades que encuentran al aplicar las medidas preventivas en sus negocios.

La participación requiere inscripción previa, que puede formalizarse a través del correo electrónico info@axober.org. La iniciativa cuenta con la colaboración del Polígono de Carballo, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y el Concello de Carballo, además de la financiación de la Xunta.