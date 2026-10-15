Carballo atrae a Aldi y Action en plena expansión de su actividad empresarial

Mejoras en el aparcamiento del polígono de Bértoa, en Carballo C.Carballo

Carballo continúa atrayendo inversiones privadas y sumando nuevos proyectos empresariales. La próxima implantación de un supermercado Aldi y una tienda de la cadena Action en la zona de A Revolta constituye una de las principales novedades comerciales del municipio, que desde enero de 2025 ha registrado 142 comunicaciones de inicio o modificación de actividades económicas y 16 solicitudes de licencias para naves industriales en el parque empresarial de Bértoa.

Los dos establecimientos comerciales figuran entre los expedientes urbanísticos tramitados durante el tercer trimestre de este año y supondrán la llegada de dos operadores internacionales a Carballo. Aunque todavía no se han concretado las fechas de apertura, ambos proyectos ampliarán la oferta comercial de la localidad.

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El alcalde, Daniel Pérez, considera que estas inversiones reflejan la capacidad del municipio para atraer nuevas iniciativas. “A chegada de novas empresas é unha boa noticia para Carballo, porque amplía a oferta comercial, xera oportunidades de emprego e reforza o noso papel como centro económico e de servizos”, destacó.

Un 86% más de solicitudes en 2025

Los datos facilitados por el departamento municipal de Planificación Urbana muestran un importante incremento de la actividad durante el pasado ejercicio. En 2025 se registraron 95 comunicaciones de actividad económica, frente a las 51 de 2024, lo que supone un crecimiento del 86,3 por ciento. Esta cifra convirtió a 2025 en el segundo año con mayor número de solicitudes desde 2011.

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La tendencia ha continuado durante 2026, aunque con un ritmo inferior al del ejercicio anterior. Entre enero y septiembre se presentaron otras 47 comunicaciones, correspondientes tanto a la apertura de nuevos negocios como a modificaciones de actividades ya existentes.

En conjunto, las 142 comunicaciones contabilizadas en estos 21 meses reflejan movimientos empresariales en diferentes sectores, desde el comercio y los servicios hasta las actividades industriales.

El parque empresarial de Bértoa también mantiene la actividad. Durante 2025 se solicitaron licencias para construir 11 naves industriales, dos más que en 2024, cuando se registraron nueve. En los primeros nueve meses de este año se presentaron otras cinco solicitudes.

Sin embargo, el crecimiento del polígono se enfrenta a la disponibilidad de terrenos. La primera fase, que dispone de unos 285.000 metros cuadrados de superficie edificable repartidos en 128 parcelas, supera el 90% de ocupación. En la segunda fase, de 718.000 metros cuadrados, ya están vendidas todas las parcelas.

Esta situación refuerza la importancia de la tercera fase proyectada, que contempla otros 443.000 metros cuadrados y permitiría incorporar nuevas empresas, además de facilitar la ampliación de las que ya operan en Bértoa.

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Mientras se plantea esa ampliación, el Concello continúa mejorando los servicios del polígono. Entre las actuaciones más recientes destacan la instalación de una báscula para vehículos pesados, la habilitación de casetas de servicios y la construcción de un nuevo aparcamiento público.

Este último ya está terminado y preparado para entrar en funcionamiento, según pudo comprobar el alcalde durante una visita realizada este miércoles junto a varios integrantes del gobierno municipal.