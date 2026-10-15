La sexta edición de 'Circo a Escena' se despide del FIOT con el espectáculo 'Cosas pequeñas'

La cita es este viernes a las 21 horas en el Pazo da Cultura Mar Casal

La sexta edición del circuito artístico ‘Circo a Escena’, un programa que impulsa el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Artes Escénicas y Música (DGAEM), y que coordina La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública con la colaboración de CircoRed, se despide esta semana del FIOT carballés.

Este viernes 16 de octubre, el Pazo da Cultura (21.00 horas) recibe al espectáculo unipersonal 'Cosas pequeñas', de la compañía PSiRC que sitúa la acción en un entorno íntimo, casi oculto, donde un personaje observa el mundo a través de cámaras, pantallas y dispositivos de todo tipo.

Se trata de una reflexión crítica y absurda sobre la obsolescencia humana y la gestión de los recursos naturales, utilizando el agua como símbolo.

La obra explora iconos de la cultura milenial que han definido nuestra identidad occidental, incluyendo fenómenos como los vídeos de unboxing y el bottleflip challenge. También incorpora técnicas de circo, como la acrobacia y las verticales.

La compañía PSiRC tiene un sólido historial en el circo contemporáneo, premiada y con extensas giras por Europa y América. Explora su propio lenguaje escénico basado en el humor delicado, el movimiento y la experimentación visual para construir una experiencia íntima y evocadora.

El circuito ‘Circo a Escena’ nació en 2021 con el objetivo de potenciar el desarrollo del sector profesional del circo, reforzar la visibilidad y desestacionalizar la contratación de espectáculos de circo en los espacios de titularidad pública y desarrollar actividades para estimular la creación de nuevos públicos.