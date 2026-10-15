Las 79 nuevas viviendas públicas de Carballo estarán listas para entrar a vivir en 2028

Do Campo, Martínez Allegue y Pérez, este jueves en la presentación del proyecto Mar Casal

Carballo ya ha puesto el reloj en marcha para contar con un nuevo parque de vivienda pública, marcando 2028 como el año en el que 79 familias del municipio podrían entrar a vivir en los nuevos pisos que la Xunta prevé comenzar a construir entre finales de este año y principios del próximo. El proyecto ha dado este jueves un nuevo paso con la publicación de la licitación de las obras, que tendrán un plazo de ejecución de 19 meses y supondrán una inversión superior a los 13 millones de euros.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitó este jueves Carballo acompañada por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, para presentar los detalles de la actuación junto al alcalde, Daniel Pérez, y representantes municipales.

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El plazo para que las empresas constructoras presenten sus ofertas permanecerá abierto hasta el 25 de noviembre. La Xunta pretende adjudicar el contrato con la mayor rapidez posible para iniciar los trabajos y cumplir la previsión de tener el edificio terminado en 2028. “Adxudicaremos o máis rápido e axiña posible vivendas que serán unha realidade no ano 28”, aseguró Allegue.

Pisos de hasta cuatro dormitorios

La promoción se construirá en los números 18 y 20 de la rúa Médico José Manuel Lado, sobre una parcela cedida gratuitamente por el Concello de Carballo. El proyecto contempla dos bloques residenciales con 44 viviendas de dos dormitorios, 29 de tres y seis de cuatro, todas ellas con plaza de garaje y trastero.

El conjunto tendrá una superficie construida de 9.835 metros cuadrados, distribuidos entre las plantas residenciales y el sótano destinado a aparcamientos e instalaciones.

As vivendas de promoción pública non son vivendas de segunda, son vivendas de calidade María Martínez Allegue

La planta baja albergará seis viviendas de cuatro dormitorios y una de tres, mientras que las plantas superiores concentrarán la mayor parte de los pisos de dos y tres habitaciones. El proyecto incluye también viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida.

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La conselleira destacó que los nuevos hogares serán “accesibles e eficientes enerxeticamente” y defendió la calidad de las promociones públicas. “As vivendas de promoción pública non son vivendas de segunda, son vivendas de calidade, con luz natural, eficientes enerxeticamente e tamén eficientes para o peto dos futuros inquilinos ou compradores”, afirmó.

Crisis de acceso a la vivienda

Durante el acto, Pérez valoró positivamente la construcción de los 79 pisos, aunque aprovechó para recordar las dificultades que atraviesan numerosas familias para acceder a una vivienda.

No obstante, el alcalde situó la promoción en el contexto de las movilizaciones por el encarecimiento de la vivienda y reclamó una mayor respuesta de las administraciones competentes.

Eu creo que este é un paso moi importante, moi positivo desde logo para solventar eses problemas coa vivenda Daniel Pérez

“Eu creo que os galegos e as galegas destinan o 38% do seu salario ao alugueiro”, manifestó, antes de señalar que las dificultades para afrontar una hipoteca durante buena parte de la vida laboral también reflejan la dimensión del problema.

Pérez consideró que las administraciones estatal y autonómica no han conseguido acompasar sus actuaciones a las necesidades de vivienda existentes, aunque reconoció que el proyecto anunciado constituye un avance importante para Carballo.

“Eu creo que este é un paso moi importante, moi positivo desde logo para solventar eses problemas. A Carballo suporálle pois que moitas familias poidan acceder a esa vivenda de promoción pública”, destacó.

Más de 13 millones de inversión

El presupuesto de ejecución de las obras asciende a unos 12,5 millones de euros, a los que se suman los gastos de redacción del proyecto, dirección de obra y otros trabajos técnicos, hasta superar los 13 millones de inversión global.

El Concello, por su parte, ha aportado los terrenos, valorados por el alcalde en unos 800.000 euros, además de asumir compromisos relacionados con la urbanización, para los que mencionó un aval de aproximadamente 200.000 euros. Pérez agradeció la inversión autonómica y defendió la cooperación institucional como fórmula para afrontar la falta de vivienda asequible.

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“Esa colaboración entre administracións creo que é o camiño para darlle solución ou intentar dar solución a un problema patente que temos coa vivenda, que non é só xeral senón que tamén se dá en Carballo”, afirmó.

Durante su intervención, Allegue también anunció que el Gobierno autonómico convocará antes de finalizar el año una línea de ayudas de siete millones de euros para que los concellos puedan promover vivienda pública municipal, con subvenciones de hasta 80.000 euros por vivienda.

La conselleira aseguró que la Xunta tiene actualmente más de 4.000 viviendas públicas en distintas fases de desarrollo y defendió la necesidad de implicar tanto a las administraciones como al sector de la construcción para ampliar la oferta residencial.