Las setas vuelven a protagonizar el otoño carballés de la mano de Lumieira

Con la llegada del otoño, los montes de Bergantiños vuelven a convertirse en escenario de una de las actividades más esperadas de esta época del año: la búsqueda de setas. Y, como viene siendo habitual, la asociación cultural Lumieira ya tiene listo el programa que permitirá a los carballeses descubrir la riqueza micológica de la zona con una nueva edición de sus Xornadas Micolóxicas, que este año alcanzan su decimoséptima convocatoria.

La iniciativa se desarrollará los días 24, 25 y 31 de octubre, con un programa que combina salidas al monte, identificación de especies, una exposición abierta al público y actividades para los más pequeños. La cita forma parte, además, de la programación con la que Lumieira celebra su 50 aniversario.

Las jornadas arrancarán el sábado 24, a las 10.00 horas, con una salida desde el Fórum Carballo para recoger ejemplares de setas. Por la tarde, a partir de las 16.30 horas, los participantes se reunirán para catalogar las especies encontradas y valorar los resultados de la jornada, en una sesión coordinada por Santiago Iglesias Valiña.

El domingo 25 será el turno de compartir los hallazgos con el público. A partir de las 11.00 horas se celebrará una exposición de las setas recogidas, que permitirá conocer de cerca la diversidad de especies presentes en los montes de la zona. La muestra se instalará en la rúa Coruña, aunque, si llueve, se trasladará al Mercado Municipal.

La programación también reservará un espacio para los niños de entre 6 y 12 años, que podrán participar en el taller 'Pequenas artesanías de outono', coordinado por Tomás Rodríguez.

Las actividades continuarán el sábado 31 de octubre con una segunda salida al monte, también a las 10.00 horas desde el Fórum Carballo. Por la tarde, a las 16.30 horas, se celebrará una nueva sesión de identificación y catalogación de ejemplares, dirigida en esta ocasión por Tomás Rodríguez.

Inscripciones a partir de este viernes

Las plazas para participar en las jornadas son limitadas y el plazo de inscripción se abrirá este viernes. Las personas interesadas podrán anotarse a través de los correos electrónicos carolinapocorret@edu.xunta.gal y a.c.lumieira@gmail.com, así como en los teléfonos 685 512 929 y 609 884 714, a partir de las 17.00 horas.

La XVII edición de las Xornadas Micolóxicas cuenta con la colaboración del Concello de Carballo y Daxardín.