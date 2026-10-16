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Carballo

Afaber retoma los grupos de apoyo a familias y cuidadores de personas con demencia

Las sesiones comenzarán el 27 de octubre por la tarde y continuarán el último martes de cada mes

Redacción Carballo
16/10/2026 22:00
Jesús Manuel Villar, presidente de Afaber
Jesús Manuel Villar, presidente de Afaber
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La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Bergantiños (Afaber) informa de que la reactivación del servicio de apoyo a familias y cuidadores de personas aquejadas de demencia.

Tras los buenos resultados obtenidos por la actividad en los seis primeros meses de este año y la alta demanda recibida, la entidad decidió retomar las sesiones de apoyo dirigidas por la psicóloga Lara Rodríguez.

La primera del nuevo ciclo se impartirá el martes 27 de octubre a las 16.00 horas, para continuar el último martes de cada mes. Será el el local de Afaber, ubicado en Mirón, 24, Bértoa. Las sesiones son gratuitas y está abiertas tanto a socios como a no socios, siempre bajo inscripción previa.

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