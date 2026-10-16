Afaber retoma los grupos de apoyo a familias y cuidadores de personas con demencia

Jesús Manuel Villar, presidente de Afaber

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Bergantiños (Afaber) informa de que la reactivación del servicio de apoyo a familias y cuidadores de personas aquejadas de demencia.

Tras los buenos resultados obtenidos por la actividad en los seis primeros meses de este año y la alta demanda recibida, la entidad decidió retomar las sesiones de apoyo dirigidas por la psicóloga Lara Rodríguez.

La primera del nuevo ciclo se impartirá el martes 27 de octubre a las 16.00 horas, para continuar el último martes de cada mes. Será el el local de Afaber, ubicado en Mirón, 24, Bértoa. Las sesiones son gratuitas y está abiertas tanto a socios como a no socios, siempre bajo inscripción previa.