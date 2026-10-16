Carballo gana espacios de convivencia a costa de los vehículos en los barrios de A Braña y As Flores

La rúa Perú presenta una imagen renovada Concello de Carballo

El Concello de Carballo sigue apostando por espacios urbanos más accesibles y seguros y por recuperar pequeñas áreas y convertirlas en puntos de encuentro para la ciudadanía. Un ejemplo de ello es el proyecto de mejora que acaba de acometerse en la intersección de las rúas Perú y Baixa, en la zona de A Braña, y en el cruce de Mirtos, Xeranios y Orquídea, en el Barrio das Flores.

En la rúa Perú, la actuación permitió transformar una zona que hasta ahora funcionaba como una pequeña isla delimitada únicamente mediante pintura. Ese espacio fue acondicionado con loseta césped, se amplió la superficie destinada a las personas y se creó una pequeña plaza equipada con un banco, mejorando tanto la funcionalidad como la imagen de este punto de la calle.

La intervención en el cruce de las rúas Mirtos, Xeranios y Orquídea combina mejoras de seguridad vial y de calidad del espacio público. La nueva configuración del cruce obliga a los vehículos a moderar la velocidad y permite, al mismo tiempo, crear una zona de estancia con bancos, arbolado y loseta césped.

Mejora realizada en el barrio de las Flores Concello de Carballo

Como parte de la reorganización de la movilidad en este ámbito, se implantaron además sentidos únicos de circulación en las calles Mirtos y Xeranios, al objeto de ordenar el tráfico e incrementar la seguridad. La actuación se completa con la creación de una acera provisional que da continuidad al itinerario peatonal hasta la marquesina cubierta ubicada unos metros más arriba, lo que facilita los desplazamientos a pie y mejora la accesibilidad a la parada.

El concejal de Mobilidade e Planificación, Juan Seoane, destaca que este tipo de intervenciones “permiten actuar en puntos moi concretos da cidade pero cun efecto importante no día a día: reducimos espazo destinado exclusivamente aos vehículos, facemos máis seguros os cruces e gañamos lugares para camiñar, sentar ou convivir. Ademais, incorporar arborado e mobiliario axúdanos a facer espazos públicos con máis calidade e identidade”.

Estas actuaciones forman parte de la estrategia municipal de mejora progresiva del espacio público, y de la apuesta del Concello de Carballo por una movilidad más segura y por incorporar zonas verdes, espacios de estancia y nuevos elementos de calidad urbana allí dónde la configuración de las calles lo permite.