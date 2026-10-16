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Carballo

Carballo ofrece una sesión informativa sobre alimentación y hábitos saludables en la menopausia

Será el día 19 de este mes en las escuelas del jardín

Rosa Balsa
16/10/2026 10:24
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La sesión será informativa para 60 participantes
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La concejalía de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade de Carballo organiza una sesión informativa sobre alimentación y hábitos saludables en la menopausia, dentro de la programación sobre el día mundial de la misma. La actividad será el próximo lunes día 19 en las Escolas do Xardín Agra de Caldas, a las 19.00 horas.

La sesión será impartida por la nutricionista Mª Sol Pérez Iglesias. El objetivo es aportar información práctica sobre alimentación y hábitos saludables en esta etapa de la vida, en un formato de educación para la salud comunitaria.

Las personas interesadas en participar deben formalizar su inscripción en el formulario que encontrarán en la web municipal. El aforo máximo es para 60 participantes.

La sesión presencial tendrá una duración de 75 minutos. 

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