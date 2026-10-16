El colectivo pro bus entre Carballo y el Chuac reclama una prueba piloto

Las promotoras de la iniciativa, a la llegada a las oficinas de Mobilidade

La plataforma que impulsa un transporte público entre Carballo y la zona hospitalaria de A Coruña mantuvo ayer una reunión con la Dirección Xeral de Mobilidade, en la que se abordó la propuesta de habilitar un servicio de autobús que facilite los desplazamientos del personal sanitario de Bergantiños y de la ciudadanía que necesita acudir a los centros hospitalarios.

Tras el encuentro de las promotoras –Paula Seoane y Ángela Facal– con la directora de Mobilidade, Judith Fontenla, las partes ofrecieron versiones contradictorias.

Mientras desde la plataforma aseguraron que la representante del Gobierno autonómico hizo una valoración favorable de la iniciativa y no se cerró a la posibilidad de realizar una prueba piloto, Mobilidade quiso aclarar que “se lles remarcou” a sus interlocutores que “non existen probas pilotos nos contratos” suscritos con las empresas del transporte de viajeros.

La plataforma recuerda que la demanda nace de una necesidad concreta: las dificultades que encuentran los trabajadores de la comarca para llegar puntualmente a sus puestos de trabajo en los turnos de mañana y tarde, así como los problemas de conexión para quienes necesitan desplazarse al área hospitalaria coruñesa.

Durante la reunión se abordó igualmente la necesidad de contar con la valoración de la empresa concesionaria del transporte, Arriva, así como la limitación expuesta sobre la posibilidad de que el autobús se dirija directamente a la zona hospitalaria, al tener que pasar previamente por la estación intermodal de A Coruña.

En el comunicado de la Dirección Xeral de Mobilidade también se quiere aclarar al respecto que “a petición da plataforma foi establecer un bus directo entre Carballo e o Chuac nuns horarios específicos sen pasar pola estación intermodal. Esta opción foi descartada pola Dirección Xeral de Mobilidade”.

Desde la Xunta añaden que lo que realmente se le trasladó a los presentes “foi que se analizaría a situación coa fin de darlles unha resposta no caso de ser tecnicamente viable a adaptación dos horarios xerais entre Carballo e A Coruña e a adaptación do percorrido para chegar aos hospitais”.

Ante esta situación, la plataforma considera fundamental que Mobilidade y la concesionaria trabajen conjuntamente para estudiar las alternativas técnicas y operativas para dar respuesta a esta demanda.

Las promotoras defienden que la propuesta debe analizarse teniendo en cuenta los horarios reales de los centros sanitarios, el tiempo que actualmente invierten los profesionales en los desplazamientos y la necesidad de contar con un transporte “público útil, accesible e compatible cos turnos de traballo”.

Por ello, opinan que una prueba piloto, con un recorrido y unos horarios previamente definidos y con un sistema de evaluación de la demanda, sería una oportunidad para comprobar con datos si el servicio responde a las necesidades existentes.

Por todo ello, piden que Mobilidade concrete los siguientes pasos y que se facilite la interlocución con Arriva para estudiar una propuesta viable, además de recordar que la iniciativa cuenta con respaldo social e institucional.