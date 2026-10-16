La Diputación estudia colaborar con Axober para impulsar bolsas de formación en empresas y retener el talento local

Visita del presidente de la Diputación a la sede de Axober Iago Lopez

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, acompañado por la diputada de Emprego, Industria e Medio Ambiente, Rosa Ana García, mantuvo este viernes una reunión en Carballo con la directiva de Axober (Asociación de Empresarios de Bergantiños), presidida por Diego Iglesias. El encuentro formar parte de la ronda de reuniones que el presidente provincial lleva a cabo con entidades y asociaciones para conocer sus necesidades y abordar líneas de colaboración.

Durante la reunión analizaron la situación económica, empresarial y laboral de la comarca de Bergantiños, con especial atención a las dificultades de las empresas para encontrar personal con la cualificación y los perfiles profesionales que necesitan. Axober trasladó a Formoso la preocupación por la marcha de gente joven hacia las ciudades, lo que dificulta la incorporación de talento al tejido productivo de la comarca y el relevo generacional.

Ante esta situación, se abordó la posibilidad de crear un programa de bolsas que permita completar la formación de profesionales mediante el aprendizaje práctico en las empresas y contribuir así a mejorar sus posibilidades de inserción laboral y acercar la formación a las necesidades concretas del tejido empresarial. La iniciativa también buscaría favorecer que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto laboral y personal en las comarcas rurales. El programa tendría un alcance más amplio en Bergantiños y se desarrollaría en colaboración con otras entidades empresariales de zonas rurales de la provincia, articulado a través de un convenio.

En la reunión también se valoró el papel de las subvenciones que la Diputación destina a asociaciones empresariales como Axober para apoyar su actividad. Otro punto tratado fue el impacto social y económico de los programas provinciales de apoyo al empleo y al comercio local, haciendo hincapié en la contribución del PEL (Plan de Emprego Local) a la contratación así como el papel de MercaNaVila para estimular el consumo en los establecimientos de proximidad.

En el caso de Carballo, queda fuera de MercaNaVila por superar los 20.000 habitantes. Al respecto, Formoso señaló que la Diputación está explorando fórmulas y alternativas para dar cobertura al comercio local en los municipios de tamaño medio mediante acuerdos con las entidades empresariales.

Por otro lado, en la reunión se habló sobre la etapa de crecimiento y consolidación que vive Axober, impulsada por la nueva junta directiva que preside Diego Iglesias. En los dos últimos años la entidad pasó de 86 a más de 200 empresas asociadas, ampliando su capacidad de representación y apoyo al empresariado local.

La integración de la Asociación de Hostalaría de Bergantiños contribuyó a fortalecer y ampliar la entidad, cuyo impulso se refleja también en la organización de citas de referencia como Berocasión o Noroeste Cero Emisións.