La plataforma por el bus entre Carballo y el Chuac ve posible una prueba piloto tras la reunión con Mobilidade 

Las dos promotoras de la plataforma, en la visita a la Dirección Xeral de Mobilidade

La plataforma que impulsa un transporte público entre Carballo y la zona hospitalaria de A Coruña mantuvo este viernes una reunión con la Dirección Xeral de Mobilidade, en la que se abordó la propuesta de habilitar un servicio de autobús que facilite los desplazamientos del personal sanitario de Bergantiños y de la ciudadanía que necesita acudir a los centros hospitalarios.

Durante el encuentro de las promotoras -Paula Seoane y Ángela Facal- con la directora xeral de Mobilidade, Judith Fontenla, esta última hizo una valoración favorable de la iniciativa y manifestó que la propuesta podría permitir realizar una prueba piloto. No obstante, expresó dudas sobre su viabilidad, al considerar que podría no contar con un número suficiente de usuarios.

Al respecto, la plataforma considera que la posible falta de usuarios no debería ser un impedimento previo para comprobar la demanda real, sobre todo cuando lo que se propone es precisamente llevar a cabo una prueba piloto para evaluar el uso del servicio y su viabilidad.

La plataforma recuerda que esta iniciativa nace de una necesidad concreta: las dificultades que encuentran los trabajadores de la comarca para llegar puntualmente a sus puestos de trabajo en los turnos de mañana y tarde, así como los problemas de conexión para las personas que necesitan desplazarse al área hospitalaria coruñesa.

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Durante la reunión también se abordó la necesidad de contar con la valoración de la empresa concesionaria del transporte, Arriva, así como la limitación expuesta sobre la posibilidad de que el autobús se dirija directamente a la zona hospitalaria, al tener que pasar previamente por la estación intermodal de A Coruña. Ante esta situación, la plataforma considera fundamental que Mobilidade y la concesionaria trabajen conjuntamente para estudiar las alternativas técnicas y operativas para dar respuesta a esta demanda.

La plataforma defiende que la propuesta debe analizarse teniendo en cuenta los horarios reales de los centros sanitarios, el tiempo que actualmente invierten los profesionales en los desplazamientos y la necesidad de contar con un transporte "público útil, accesible y compatible con los turnos de trabajo". Por ello, opinan que una prueba piloto, con un recorrido y unos horarios previamente definidos y con un sistema de evaluación de la demanda, sería una oportunidad para comprobar con datos si el servicio responde a las necesidades existentes.

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Por todo ello, desde la plataforma se solicita que Mobilidade concrete los siguientes pasos y que se facilite la interlocución con Arriva para estudiar una propuesta viable. "La receptividad expresada durante la reunión debe traducirse ahora en un trabajo efectivo que permita determinar si es posible poner en marcha el servicio", apunta.

Señalan desde la plataforma que esta iniciativa cuenta con el respaldo social y el apoyo institucional en Carballo. "El objetivo no es crear un servicio exclusivo para el personal sanitario, sino mejorar la conexión en transporte público entre Bergantiños y el área hospitalaria de A Coruña, facilitando tanto los desplazamientos laborales como los de usuarios de los centros sanitarios", explican. Afirman estar abiertos al diálogo y a la búsqueda de alternativas, pero también piden hechos y avances concretos.