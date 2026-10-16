La Semana dos Avós de la parroquia carballesa cumple 29 años de 'gratitud, memoria y fe'

Acto de presentación de la Semana dos Avós, este jueves en la parroquia Mar Casal

La parroquia de Carballo presenta la 29ª edición de la Semana dos Avós, que se llevará a cabo del 19 al 25 de octubre. "Nuestra parroquia lleva 29 años celebrando con gratitud y emoción la Semana dos Avós, una de las tradiciones más hermosas y queridas de la comunidad". Así se presenta esta nueva edición, cuyos detalles se dieron a conocer este jueves de la mano del párroco, José García Gondar, acompañado por el sacerdote Eduardo Puga; la educadora de Cáritas Maite Prieto; Fina Rey, del centro social; José Pérez, de la parroquia, entre otros.

Son ya 29 años de "gratitud, memoria y fe", apuntan desde la organización de un evento que comenzará el próximo lunes con la misa de inicio del curso y la presentación del Plan Pastoral Diocesano, a cargo de Javier García Rodríguez, delegado diocesano de Infancia e Xuventude.

El martes 20 tendrá lugar la primera charla-coloquio titulada 'Avós e netos: un vencello emocional especial', que impartirá el psiquiatra Juan Carlos Díaz del Valle. Será a las 20.30 horas en el salón de actos de la parroquia.

El miércoles 21 habrá una peregrinación a la casa santuario del Inmaculado Corazón de María, en Pontevedra, con motivo del Ano Xubilar por los cien años de las apariciones de la Virgen a Sor Lucía. El viaje incluye visita al monasterio de San Bieito de Lérez y a la escuela naval militar de Marín.

el jueves 21 se celebrará una mesa redonda con la participación de Afaber, Aspaber y APEM bajo el título 'A memoria e o coidado, tan presentes nas familias e nos maiores'. Maite Prieto, educadora social de Cáritas de Bergantiños, será la moderadora.

La semana finalizará el domingo 25 con una misa de clausura y un acto de homenaje a los mayores organizado por la Asociación Fogar da Xuventude en colaboración con los niños de la catequesis. Será a partir de las 12.30 horas y están invitados a participar todos los abuelos y abuelas.

Ese mismo día tendrá lugar la entrega del diploma-medalla de la parroquia a Aspaber, con motivo de su 50 aniversario.

Plan Pastoral

El lunes tendrá lugar la presentación del Plan Pastoral Diocesano bajo el lema Volver ao corazón para atoparnos con Deus e cos irmáns. El plan propone un curso centrado en el cuidado de la vida espiritual, la acogida y la participación de los fieles, con la mirada puesta en el Año Santo Compostelano de 2027. La propuesta recoge también el agradecimiento por los cincuenta años de la inauguración del templo parroquial y por las personas que han sostenido la vida de la comunidad durante este tiempo.

Entre otros aspectos, incluye catequesis para adultos, los sábados a las 19.00 horas, además de bautismo, Primera Comunión y confirmación para quienes superan los 18 años de edad.

Siguiendo con la experiencia del anterior Año Santo, la imagen del apóstol Santiago peregrino recorrerá las parroquias y los centros de culto de la unidad pastoral (UPA) carballesa. Además, habrá una peregrinación de la UPA a Santiago prevista para el mes de marzo y otra en mayo para los niños del catecismo y sus familias. El objetivo es acercar a los niños la figura del Apóstol.

Por otro lado, dentro del itinerario pastoral del Año Santo, la parroquia propone una peregrinación a la capilla de A Milagrosa, que podrá celebrarse en mayo, coincidiendo con la novena de A Milagrosa o en otras fechas que se consideren oportunas. Podrán participar los grupos parroquiales y de catecismo, los niños y jóvenes, las personas mayores y las familias.