Carballo consume más agua pese a la alerta por escasez en el Anllóns

El río Anllóns, esta semana a su paso por Carballo Mar Casal

La falta de lluvias continúa poniendo a prueba las reservas de agua de Carballo. El municipio mantiene la alerta por escasez en el sistema del río Anllóns, mientras los últimos datos del servicio municipal de abastecimiento revelan que las captaciones presentan niveles inferiores a los de hace un año y que el volumen de agua distribuida ha aumentado durante la primera mitad de octubre.

La situación se produce después de que la Xunta de Galicia declarase la sequía prolongada en toda la demarcación hidrográfica Galicia-Costa, debido a la reducción sostenida de las precipitaciones. Esta declaración no implica automáticamente nuevas restricciones al consumo, ya que las medidas dependen de la situación de escasez de cada sistema.

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En el caso del Anllóns, continúa vigente el nivel de alerta, el segundo más elevado de los contemplados en el plan especial de sequía.

Los registros municipales del viernes sitúan el nivel de la captación del Anllóns en 0,29 metros, frente a los 0,30 registrados exactamente un año antes. En el Bardoso, la lectura es de 0,90 metros, dos centímetros menos que los 0,92 de octubre de 2025.

Aunque ambas captaciones experimentaron una ligera recuperación en los últimos días, la evolución de la semana mantiene una tendencia general descendente, sin alcanzar todavía los valores registrados al comienzo del período.

Más agua distribuida que en 2025

La preocupación por los recursos hídricos coincide con un incremento del volumen de agua distribuida en el municipio. Según fuentes municipales, entre el 1 y el 16 de octubre se contabilizaron 92.650 metros cúbicos, frente a los 90.583 del mismo período del año pasado. La diferencia supone 2.067 metros cúbicos adicionales, un aumento del 2,3 por ciento.

También creció el volumen tratado en las estaciones de Queo y Carral, que pasó de 86.506 a 89.303 metros cúbicos, un 3,2% más.

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Sin embargo, la evolución de ambas instalaciones presenta diferencias significativas. La estación de Carral, que se abastece de la captación del Bardoso, trató 47.237 metros cúbicos, un 20,9% más que hace un año. Por el contrario, la planta de Queo, vinculada al Anllóns, registró 42.066 metros cúbicos, un descenso del 11,3 por ciento.

Ante la continuidad de la alerta, el Concello de Carballo insiste en la necesidad de reducir los consumos innecesarios y mantener hábitos responsables en los hogares y establecimientos.

Entre las recomendaciones municipales figuran cerrar los grifos cuando no se utilizan, poner la lavadora y el lavavajillas con cargas completas, reparar pequeñas fugas y evitar el gasto de agua en actividades exteriores que no resulten imprescindibles.