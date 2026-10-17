El BNG exigirá a la Xunta fondos y plazos para el Centro Integral de Saúde de Carballo

Zona en la que se ubicará el nuevo CIS de Carballo Mar Casal

Cuatro años después de la firma del acuerdo entre el Concello de Carballo y el Servizo Galego de Saúde (Sergas), el proyecto del Centro Integral de Saúde (CIS) continúa sin un calendario concreto de ejecución. Ante esta situación, el BNG llevará al próximo pleno municipal una moción para exigir a la Xunta de Galicia que incluya financiación suficiente en los presupuestos de 2027 y establezca los plazos necesarios para hacer realidad la ampliación y remodelación del actual centro sanitario.

La iniciativa reclama una partida específica en las cuentas autonómicas del próximo ejercicio, acompañada de una programación plurianual que garantice los recursos necesarios hasta la finalización de las obras.

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El grupo nacionalista recuerda que el protocolo de actuación se firmó en 2022 y que, desde entonces, el Ayuntamiento ha cumplido los compromisos asumidos. En concreto, puso a disposición del Sergas los terrenos necesarios para ampliar las instalaciones y ejecutó con fondos municipales la urbanización del entorno, unos trabajos que llevan meses terminados.

Sin embargo, según denuncia el BNG, el gobierno local sigue sin conocer cuándo se acometerá la reforma. La formación señala que hace meses se remitió una carta al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, solicitando información sobre el estado del proyecto, sin que hasta ahora haya llegado una respuesta que permita conocer los avances y los plazos previstos.

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La moción pedirá a la Consellería de Sanidade y al Sergas información detallada sobre la tramitación del CIS, así como un calendario que contemple las fases pendientes, desde la licitación y ejecución de las obras hasta la entrada en funcionamiento del centro.

La reivindicación de un nuevo centro sigue vigente

El BNG también exige que la apertura del CIS vaya acompañada de una dotación suficiente de profesionales, equipamiento y servicios para mejorar la atención sanitaria de Carballo y del conjunto de Bergantiños.

La formación considera que la comarca continúa arrastrando problemas como la falta de personal y especialidades, la sobrecarga de los equipos sanitarios y las demoras asistenciales.

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En este sentido, recuerda que la ampliación del actual edificio es una propuesta de la Xunta que no sustituye su reivindicación de construir un nuevo centro de salud en Carballo. Los nacionalistas mantienen además sus demandas históricas de un hospital comarcal y una ambulancia medicalizada para Bergantiños.

Pese a estas diferencias, el Concello colaboró para facilitar la transformación del centro actual en un CIS, una actuación que el BNG reconoce que podría mejorar la asistencia sanitaria.

Con los terrenos disponibles y la urbanización terminada, la formación sostiene que corresponde ahora a la Xunta concretar su compromiso mediante financiación y un calendario que permita avanzar en el proyecto.