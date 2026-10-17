El comercio de Carballo alza la voz contra su exclusión de la campaña provincial: “Nós tamén somos vila”

La Feria de Oportunidades del CCA de Carballo Raúl López Molina

“Nós tamén somos vila”. Con este lema, el comercio de Carballo alzará la voz el próximo martes contra su exclusión, por segundo año consecutivo, del programa MercaNaVila de la Diputación de A Coruña. El Centro Comercial Aberto (CCA) ha convocado una jornada de protesta que incluirá el cierre de los establecimientos durante dos horas, pancartas en los escaparates y una marcha silenciosa por el centro urbano para denunciar los perjuicios económicos que, según la asociación, está ocasionando esta decisión.

La movilización coincidirá con el inicio de la nueva campaña de bonos. Los negocios que secunden la convocatoria bajarán las persianas entre las 10.00 y las 12.00 horas y colocarán en sus escaparates el lema reivindicativo. A mediodía, los participantes partirán de la rúa Coruña en una marcha silenciosa hasta la Praza do Concello, donde se leerá un manifiesto que posteriormente será remitido a la Diputación.

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La protesta responde al límite de 20.000 habitantes establecido para participar en MercaNaVila, un requisito que deja fuera a Carballo, con más de 32.000 vecinos, y a otros siete municipios de la provincia. El CCA considera que este criterio no tiene en cuenta las particularidades de la capital de Bergantiños, un concello con 18 parroquias rurales que, además, ejerce como principal referencia comercial para buena parte de la comarca.

Pérdidas de hasta 12.000 euros

La asociación sostiene que la exclusión tiene consecuencias directas sobre las ventas. Según los datos recabados entre los establecimientos asociados consultados, algunos negocios registraron en la edición anterior descensos de facturación de entre 8.000 y 12.000 euros respecto al mismo período de 2024.

El colectivo advierte de que los perjuicios no afectan únicamente a los comerciantes. También señala el malestar de vecinos que reciben comunicaciones para descargar los bonos, pero que no pueden utilizarlos en los establecimientos donde realizan habitualmente sus compras.

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A juicio del CCA, esta situación puede favorecer el desplazamiento del consumo hacia otros municipios e incluso fuera de Bergantiños, con la consiguiente pérdida de actividad económica para el comercio carballés.

La entidad insiste en que no cuestiona el objetivo de MercaNaVila de apoyar a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Por el contrario, considera que ese respaldo debería ser compatible con la participación de las cabeceras comarcales, cuya oferta comercial complementa la de las localidades próximas.

Reclaman cambios para futuras campañas

El comercio de Carballo no pretende incorporarse a una campaña que ya estará en marcha cuando se celebre la protesta. Su reivindicación se dirige a las próximas ediciones, para las que reclama una revisión de los criterios de participación o la puesta en marcha de alternativas que eviten dejar fuera a los establecimientos de las cabeceras comarcales.

Entre las propuestas del CCA figura permitir que los bonos puedan utilizarse en comercios de referencia de la comarca cuando los productos o servicios buscados no estén disponibles en el municipio de residencia. La asociación considera que esta fórmula permitiría mantener el consumo dentro del territorio y reforzar la actividad económica del conjunto de Bergantiños.

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El colectivo recuerda que ya trasladó esta preocupación a la Diputación en una reunión celebrada hace unos meses. Según explica, no solicitó entonces ayudas compensatorias ni un trato de favor para sus asociados, sino la posibilidad de que todo el comercio de Carballo participase en igualdad de condiciones.

La convocatoria del martes está abierta a todos los establecimientos del municipio, sean o no socios del CCA, y también a los vecinos que deseen sumarse a la reivindicación.