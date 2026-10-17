Un carballés se atrinchera cinco horas en Ardaña para no ser detenido

Cuartel de la Guardia Civil en Carballo Archivo

Un operativo de la Guardia Civil movilizó este sábado a una decena de agentes hasta la zona de A Colina, en la parroquia carballesa de Ardaña. El despliegue se realizó por un hombre de 35 años que permaneció durante unas cinco horas encerrado en su vivienda para evitar su detención, relacionada con una denuncia de su expareja por el presunto incumplimiento de una orden de alejamiento.

Según relatan vecinos de la zona, los agentes intentaron que el denunciado abandonase voluntariamente el domicilio desde alrededor de las nueve de la mañana. Durante el dispositivo, el hombre fue visto con un cuchillo a través de una ventana. Finalmente, tras la mediación de un familiar, se entregó a las autoridades poco después de las 14.00 horas y fue trasladado al cuartel.