Carballo ya viste sus jardines de Samaín

Las calabazas en una de las zonas verdes de la Praza do Concello C. Carballo

Los jardines de Carballo ya empiezan a lucir sus primeras calabazas de Samaín, una decoración que en los próximos días contará también con la participación de los más pequeños. El Concello invita a los niños y a sus familias a sumarse a esta iniciativa colocando sus propias creaciones en cinco espacios públicos a partir del miércoles. La propuesta coincide con otra actividad vinculada al cuidado de las zonas verdes: el reparto gratuito de plantas retiradas de los jardines municipales que todavía pueden seguir creciendo.

La decoración con calabazas, que comienza a convertirse en una tradición en Carballo, forma parte de la campaña ‘Presume de xardíns’, integrada en el programa municipal de sensibilización ambiental ‘Catro estacións’. El Ayuntamiento desarrolla ambas iniciativas con la colaboración del centro especial de empleo Dixardín.

El objetivo es implicar a los vecinos en el cuidado de los espacios compartidos y aprovechar el cambio de estación para fomentar la creatividad infantil y el respeto por el entorno.

Desde el miércoles, los niños podrán depositar sus calabazas decoradas en el parque do Chorís, la calle Eduardo Pondal, la zona verde situada junto al Fórum Carballo, la plaza da Cruz Vermella y el exterior del CEIP Nétoma-Razo.

Estos cinco lugares se convertirán en espacios de decoración colectiva, en los que cada participante podrá aportar su propia creación para contribuir al ambiente de Samaín que ya comienza a extenderse por el municipio.

Una segunda vida para las plantas

La programación continuará el jueves con una iniciativa dirigida a los clientes del mercado municipal. A partir de las 10.00 horas, el Concello repartirá plantas procedentes de los jardines públicos que han sido retiradas con motivo de la renovación estacional.

Para recibir una planta será necesario presentar un tique de compra del mercado, con un límite de un ejemplar por persona.

El reparto permitirá aprovechar flores y otras plantas que, aunque ya no formen parte de la decoración municipal, todavía se encuentran en condiciones de seguir creciendo con los cuidados adecuados.

Durante estas semanas, los jardines de Carballo están cambiando las especies propias de la primavera y el verano por otras más resistentes a las condiciones del otoño y el invierno. En lugar de desechar todos los ejemplares retirados, el Ayuntamiento ofrecerá algunos de ellos a los vecinos para que puedan continuar su desarrollo en viviendas, balcones o jardines particulares.