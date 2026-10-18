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Carballo

La AC Lumieira celebrará el 6 de noviembre un concierto de 50 aniversario con el grupo Ailá 

El acto, a celebrar en el Pazo da Cultura, servirá también para recordar la figura de Xosé Manuel Eirís de cuya muerte se cumplen 30 años

Redacción Carballo
18/10/2026 18:45
Actividad organizada por la AC Lumeira coincidiendo con la Festa das Letras de este año
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La Asociación Cultural Lumeira sigue enfrascada en los actos conmemorativos de su 50 aniversario. Uno de los más relevantes va a ser el concierto del grupo de música tradicional Ailá previsto para el 6 de noviembre en el Pazo da Cultura (21.00 horas).

Dicho evento servirá también para recordar la figura de Xosé Manuel Eirís al cumplirse tres décadas de su muerte. "A AC Lumiera quere rendir así tributo a unha das figuras máis queridas e lembradas da cultura carballesa, unha persoa que deixou unha fonda pegada na vida social e cultural da comarca de Bergantiños", dicen desde la propia entidad.

Para la ocasión se contará con la presencia del grupo Ailá, una de las formaciones más relevantes de la música tradicional gallega en la actualidad. Se trata de una banda que nació en Santiago al amparo de las históricas foliadas de la Casa das Crechas.

El grupo publicó los discos  "Ailá" (2021), "sansolimón" (2022), "Ailá de Nadal" (2023) e "Tridimensional" (2024), y fue reconocido con el Premio Martín Códax da Música Tradicional, además de participar en festivales de referencia como el Intercéltico de Lorient, Womex, Celtic Connections de Gashgow o el Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira.

La entrada al concierto será libre y gratuita hasta completar el aforo.  

Desde la AC Lumieira quieren agradecer a la Fundación Luis Calvo Sanz y al Concello de Carballo su apoyo y colaboración para hacer posible tanto el evento del 6 de noviembre como el resto de la programación de su 50 aniversario.

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