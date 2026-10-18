Un Paso Máis imparte talleres de ajedrez educativo a cerca de 800 escolares de Bergantiños
La actividad alcanza su ecuador en colegios de A Laracha, Carballo, Coristanco y Ponteceso
Un Paso Máis continúa con sus talleres gratuitos de ajedrez educativo de los que se están beneficiando alrededor de 800 escolares de colegios de A Laracha, Carballo, Coristanco y Ponteceso.
La propuesta, que llega al ecuador de su calendario, va mucho más allá de aprender la reglas del juego.
Cada partida ofrece la oportunidad de ejercitar el razonamiento lógico, la concentración y la capacidad para resolver problemas, pero también de aprender a tomar decisiones, asumir consecuencias y valorar alternativas.
Estas habilidades conectan con algunos de los retos que afronta el sistema educativo, como la comprensión lectora, el razonamiento matemático y la resolución de situaciones complejas, presentes en los debates suscitados por los informes PISA.
El ajedrez permite abordar estos aspectos de una manera práctica y participativa, relacionando los movimientos en el tablero con las matemáticas, la orientación espacial y la interpretación de símbolos.
La programación se adapta a las diferentes etapas de Primaria e incorpora actividades vinculadas a las matemáticas, a la lengua y a la literatura, a las ciencias sociales y a la educación en valores.
La intención es que el alumnado no se limite a memorizar reglas, sino que entiende lo que hace, explique sus decisiones y descubra nuevas formas de afrontar los problemas.
La experiencia también permite trabajar cuestiones que forman parte de la convivencia diaria en los centros: respetar los turnos, gestionar la frustración cuando una jugada no sale como se esperaba y aceptar que otras personas pueden encontrar soluciones diferentes. El error se convierte así en una parte natural del aprendizaje, sin necesidad de evitar los retos por miedo a equivocarse.
Estos talleres forman parte del programa de actividades gratuitas que Un Paso Máis ofrece a los centros escolares para ampliar las oportunidades y favorecer una educación más inclusiva.
Las sesiones están impartidas por Adrián Monteseirín Suárez, maestro de ajedrez por la Universidad de Salamanca, y Valentín Costa Trillo, instructor escolar certificado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).
Ambos desarrollan una metodología adaptada a la edad del alumnado, en la que el juego sirve como punto de partida para explorar, experimentar y aprender.
Con este programa la Agrupación Deportiva Un Paso Máis aspira a tender puentes entre el deporte y la educación.