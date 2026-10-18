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Carballo

Un Paso Máis imparte talleres de ajedrez educativo a cerca de 800 escolares de Bergantiños

La actividad alcanza su ecuador en colegios de A Laracha, Carballo, Coristanco y Ponteceso

Manuel Froxán Rial
18/10/2026 18:13
La actividad busca ejercitar el razonamiento lógico, la concentración y la capacidad para resolver problemas
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Un Paso Máis
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Un Paso Máis continúa con sus talleres gratuitos de ajedrez educativo de los que se están beneficiando alrededor de 800 escolares de colegios de A Laracha, Carballo, Coristanco y Ponteceso.

La propuesta, que llega al ecuador de su calendario, va mucho más allá de aprender la reglas del juego. 

Cada partida ofrece la oportunidad de ejercitar el razonamiento lógico, la concentración y la capacidad para resolver problemas, pero también de aprender a tomar decisiones, asumir consecuencias y valorar alternativas

Estas habilidades conectan con algunos de los retos que afronta el sistema educativo, como la comprensión lectora, el razonamiento matemático y la resolución de situaciones complejas, presentes en los debates suscitados por los informes PISA. 

El ajedrez permite abordar estos aspectos de una manera práctica y participativa, relacionando los movimientos en el tablero con las matemáticas, la orientación espacial y la interpretación de símbolos.

La programación se adapta a las diferentes etapas de Primaria e incorpora actividades vinculadas a las matemáticas, a la lengua y a la literatura, a las ciencias sociales y a la educación en valores. 

La intención es que el alumnado no se limite a memorizar reglas, sino que entiende lo que hace, explique sus decisiones y descubra nuevas formas de afrontar los problemas.

La experiencia también permite trabajar cuestiones que forman parte de la convivencia diaria en los centros: respetar los turnos, gestionar la frustración cuando una jugada no sale como se esperaba y aceptar que otras personas pueden encontrar soluciones diferentes. El error se convierte así en una parte natural del aprendizaje, sin necesidad de evitar los retos por miedo a equivocarse.

Estos talleres forman parte del programa de actividades gratuitas que Un Paso Máis ofrece a los centros escolares para ampliar las oportunidades y favorecer una educación más inclusiva.

Las sesiones están impartidas por Adrián Monteseirín Suárez, maestro de ajedrez por la Universidad de Salamanca, y Valentín Costa Trillo, instructor escolar certificado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Ambos desarrollan una metodología adaptada a la edad del alumnado, en la que el juego sirve como punto de partida para explorar, experimentar y aprender. 

Con este programa la Agrupación Deportiva Un Paso Máis aspira a tender puentes entre el deporte y la educación.

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