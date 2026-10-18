Un Paso Máis imparte talleres de ajedrez educativo a cerca de 800 escolares de Bergantiños

La actividad busca ejercitar el razonamiento lógico, la concentración y la capacidad para resolver problemas Un Paso Máis

Un Paso Máis continúa con sus talleres gratuitos de ajedrez educativo de los que se están beneficiando alrededor de 800 escolares de colegios de A Laracha, Carballo, Coristanco y Ponteceso.

La propuesta, que llega al ecuador de su calendario, va mucho más allá de aprender la reglas del juego.

Cada partida ofrece la oportunidad de ejercitar el razonamiento lógico, la concentración y la capacidad para resolver problemas, pero también de aprender a tomar decisiones, asumir consecuencias y valorar alternativas.

Estas habilidades conectan con algunos de los retos que afronta el sistema educativo, como la comprensión lectora, el razonamiento matemático y la resolución de situaciones complejas, presentes en los debates suscitados por los informes PISA.

El ajedrez permite abordar estos aspectos de una manera práctica y participativa, relacionando los movimientos en el tablero con las matemáticas, la orientación espacial y la interpretación de símbolos.

La programación se adapta a las diferentes etapas de Primaria e incorpora actividades vinculadas a las matemáticas, a la lengua y a la literatura, a las ciencias sociales y a la educación en valores.

La intención es que el alumnado no se limite a memorizar reglas, sino que entiende lo que hace, explique sus decisiones y descubra nuevas formas de afrontar los problemas.

La experiencia también permite trabajar cuestiones que forman parte de la convivencia diaria en los centros: respetar los turnos, gestionar la frustración cuando una jugada no sale como se esperaba y aceptar que otras personas pueden encontrar soluciones diferentes. El error se convierte así en una parte natural del aprendizaje, sin necesidad de evitar los retos por miedo a equivocarse.

Estos talleres forman parte del programa de actividades gratuitas que Un Paso Máis ofrece a los centros escolares para ampliar las oportunidades y favorecer una educación más inclusiva.

Las sesiones están impartidas por Adrián Monteseirín Suárez, maestro de ajedrez por la Universidad de Salamanca, y Valentín Costa Trillo, instructor escolar certificado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Ambos desarrollan una metodología adaptada a la edad del alumnado, en la que el juego sirve como punto de partida para explorar, experimentar y aprender.

Con este programa la Agrupación Deportiva Un Paso Máis aspira a tender puentes entre el deporte y la educación.