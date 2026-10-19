Alba Flores conquista el FIOT con ‘Libres!!!’, que da paso a una nueva semana de estrenos

Alba Flores estrenó en Galicia 'Libres!!! en el FIOT de Carballo Raúl López Molina

El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo continúa sumando grandes citas a su programación. La actriz Alba Flores fue una de las protagonistas del fin de semana con ‘Libres!!!’, un espectáculo que se representó el sábado ante un auditorio lleno y que eligió el festival carballés para su estreno en Galicia. La función da paso a una nueva semana de actividad teatral marcada por otros tres estrenos gallegos, una preestreno absoluta y el reconocimiento a uno de los profesionales que llevan décadas haciendo posible el FIOT.

La propuesta encabezada por Alba Flores, producida por Teatro del Barrio y dirigida por Andrés Lima, recupera la memoria de Mujeres Libres, la organización anarcosindicalista que durante la Guerra Civil española defendió la emancipación femenina, el antifascismo y la transformación social.

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Con una puesta en escena concebida como un cabaré cargado de música, canciones y humor corrosivo, ‘Libres!!!’ traslada al presente las reivindicaciones de aquellas mujeres que desafiaron las convenciones de su tiempo. La dramaturga gallega Esther Carrodeguas firma una propuesta que reivindica la utopía y la capacidad de imaginar una sociedad diferente.

La representación del sábado, con todas las localidades ocupadas, fue uno de los acontecimientos destacados de una edición que sigue apostando por combinar grandes nombres de la escena con nuevas creaciones.

Mofa e Befa preparan un estreno absoluto en Carballo

La actividad continuará esta semana con una de las propuestas más esperadas: ‘A arte da guerra’, el nuevo espectáculo de Mofa e Befa, que se encuentra en residencia artística en Carballo del 19 al 23 de octubre para ultimar su estreno absoluto.

La compañía gallega, integrada por Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira, regresa al FIOT con una sátira inspirada en el célebre tratado de Sun Zi. Reyes, generales, espías, magnates y otros personajes protagonizan una sucesión de conflictos que permiten abordar, desde el humor, cuestiones como el poder, el engaño y el belicismo.

Los primeros que tendrán la oportunidad de disfrutar de este nuevo espectáculo de Mofa e Befa serán los alumnos de Bachillerato del municipio, en un preestreno que tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. El estreno absoluto de la pieza será el viernes a las 21 horas. La obra cuenta también con Josito Porto en el reparto y con dramaturgia y dirección de Carlos Santiago.

Alba Flores estrenó en Galicia 'Libres!!! en el FIOT de Carballo RaÃºl LÃ³pez Molina

El festival refuerza así su papel como espacio de creación teatral, acogiendo a compañías durante el proceso de preparación de sus montajes. Tras las residencias de AsSircópatas y Álvaro Corral Cid, llegará la de Mofa e Befa y, la semana siguiente, la de Titzina, que preparará en Carballo la presentación en Galicia de ‘Disección de la bondad en tres actos’.

La programación del próximo fin de semana incorporará otros dos estrenos en Galicia. El sábado será el turno de ‘Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos’, de la compañía madrileña Pecado de Hybris. Escrita y dirigida por María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024, la obra aborda el amor y las relaciones afectivas desde una combinación de humor, autoficción y ciencia ficción.

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La historia parte de una mujer que, después de años de desencanto, experimenta la llegada de un nuevo amor como si se tratase de un contacto extraterrestre. La propuesta reúne interpretación, música en directo, danza y recursos audiovisuales para reflexionar sobre el individualismo y el miedo a establecer vínculos.

El domingo llegará ‘Solo quería bailar’, dentro del Ciclo OTNI, protagonizada por Olalla Hernández y dirigida por Alberto Velasco. Basada en la novela de Greta García, la obra cuenta la historia de Pili, una bailarina que acaba en prisión y reconstruye desde su celda las circunstancias que la llevaron hasta allí.

El espectáculo mezcla humor, palabra y danza en una tragicomedia que aborda la precariedad, la burocracia y las barreras sociales, pero también la necesidad de encontrar un lugar propio.

El FIOT reconoce 25 años de trabajo de Antonio Porteiro

La semana tendrá además un momento especial el viernes, a las 21.00 horas, con la entrega del reconocimiento Xograr de Outono 2026 a Antonio Porteiro, responsable técnico del FIOT desde hace 25 años.

El festival distingue así una trayectoria desarrollada principalmente detrás del escenario, imprescindible para sacar adelante las representaciones y resolver las necesidades técnicas de cada edición.

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Fundador y responsable de Sonpress, Porteiro ha contribuido también al desarrollo del tejido cultural de Bergantiños y ha colaborado con profesionales y compañías de distintos puntos de España y del extranjero.

Con este reconocimiento, el FIOT quiere poner en valor no solo su dedicación personal, sino también el trabajo de los equipos de sonido, iluminación, montaje, escenografía y producción que hacen posible cada función.

La agenda cultural se completará el jueves, a las 19.00 horas, con la presentación de ‘A música dos desprazados’, un libro del investigador Javier Gándara Feijóo sobre el teatro lírico y la identidad gallega durante el siglo XVIII. El autor estará acompañado por el editor Ramón Pinheiro, de aCentral Folque.