Casi cinco millones de euros para poner en marcha la ampliación del polígono de Carballo

Naves y empresas de la segunda fase del polígono de Carballo Mar Casal

La ampliación del polígono industrial de Bértoa volverá a concentrar una de las mayores inversiones de la Xunta en Carballo durante 2027. Los presupuestos autonómicos reservan 4.631.816 euros para poner en marcha las obras de una actuación que permitirá incorporar 629.587 metros cuadrados al parque empresarial, incrementando su superficie actual en un 51 por ciento.

La cantidad es muy similar a los 4,8 millones consignados en los presupuestos de este año que finalmente no se ejecutaron. La diferencia ahora es que el proyecto llega al nuevo ejercicio con el plan de ordenación aprobado, el diseño de la urbanización redactado y las expropiaciones de los terrenos en tramitación, lo que permitirá que estos cinco millones de euros sí puedan ser ejecutados sobre el terreno.

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La ampliación es una de las obras más urgentes para asegurar la competitividad y el desarrollo económico de Carballo. Actualmente no hay disponible suelo industrial de promoción pública en el ayuntamiento, pese al importante incremento de la actividad empresarial. Según los últimos datos municipales, entre 2025 y lo que va de 2026 se han tramitado 16 solicitudes para naves industriales en el polígono carballés.

La ampliación se completará en 2029 y la inversión total será de más de 22 millones de euros. Cabe recordar que la ampliación se distribuirá en dos sectores. El mayor, denominado sector A, ocupará 516.551 metros cuadrados al noroeste del polígono, entre la autopista AG-55 y el rego da Balsa. El sector B, de 113.036 metros cuadrados, se situará al sureste, junto al acceso a la autopista, y está previsto que sea el primero en desarrollarse.

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La principal novedad de esta ampliación será la incorporación de suelo diferido en el sector A. Esta fórmula permitirá adaptar la configuración de determinadas parcelas a las necesidades de las empresas interesadas en instalarse, especialmente aquellas que demanden grandes superficies.

La previsión anunciada por la Administración autonómica es comenzar las obras en 2027, con un plazo estimado de ejecución de 18 meses.