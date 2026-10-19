El Gobierno carballés aprueba la convocatoria de ayudas para escuelas deportivas en horario extraescolar

Vista del colegio Fogar de Carballo

El Concello de Carballo destinará 16.000 euros a la promoción del deporte escolar durante el curso 2026-2027. La Xunta de Goberno Local aprobó en la sesión de este lunes las bases de la convocatoria dirigida a financiar escuelas deportivas en horario extraescolar para alumnado de infantil y primaria.

Las subvenciones van dirigidas a Anpas, secciones deportivas de Anpas y agrupaciones deportivas escolares vinculadas a centros educativos sostenidos con fondos públicos. Se destinarán a financiar actividades desarrolladas entre octubre de 2026 y mayo de 2027, con la finalidad de acercar distintas modalidades deportivas a los pequeños y contribuir a su formación integral, a la adquisición de hábitos saludables y a la convivencia.

Las ayudas podrán cubrir hasta el 100% del presupuesto subvencionable, con un límite de 14 euros por sesión y sin que el conjunto de los ingresos supere el costo de la actividad. Entre los gastos admitidos figuran los de personal, material no inventariable, seguros y determinados gastos de funcionamiento.

La convocatoria admitirá un único proyecto conjunto por centro. En la valoración se tendrán en cuenta el número de escuelas y sesiones programadas, la promoción de la práctica deportiva femenina y la incorporación de modalidades sin implantación en el sistema deportivo local.

El plazo de solicitud será de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.