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Carballo

El Gobierno carballés aprueba la convocatoria de ayudas para escuelas deportivas en horario extraescolar

Las entidades interesadas dispondrán de quince días hábiles para solicitarlas una vez que el anuncio salga publicado en el BOP

Redacción Carballo
19/10/2026 17:42
Vista del colegio Fogar de Carballo
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El Concello de Carballo destinará 16.000 euros a la promoción del deporte escolar durante el curso 2026-2027. La Xunta de Goberno Local aprobó en la sesión de este lunes las bases de la convocatoria dirigida a financiar escuelas deportivas en horario extraescolar para alumnado de infantil y primaria.

Las subvenciones van dirigidas a Anpas, secciones deportivas de Anpas y agrupaciones deportivas escolares vinculadas a centros educativos sostenidos con fondos públicos. Se destinarán a financiar actividades desarrolladas entre octubre de 2026 y mayo de 2027, con la finalidad de acercar distintas modalidades deportivas a los pequeños y contribuir a su formación integral, a la adquisición de hábitos saludables y a la convivencia.

Las ayudas podrán cubrir hasta el 100% del presupuesto subvencionable, con un límite de 14 euros por sesión y sin que el conjunto de los ingresos supere el costo de la actividad. Entre los gastos admitidos figuran los de personal, material no inventariable, seguros y determinados gastos de funcionamiento.

La convocatoria admitirá un único proyecto conjunto por centro. En la valoración se tendrán en cuenta el número de escuelas y sesiones programadas, la promoción de la práctica deportiva femenina y la incorporación de modalidades sin implantación en el sistema deportivo local. 

El plazo de solicitud será de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

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