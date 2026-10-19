El gobierno carballés deniega la modificación estructural solicitada para un local de comidas al servicio de la playa de Razo

Vista de Razo

La Xunta Local de Goberno de Carballo denegó la modificación estructural solicitada para un establecimiento de comidas y bebidas al servicio de la playa de Razo, al no estar amparada por la autorización autonómica para la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.

No fue la única decisión adoptada por el ejecutivo carballés en su reunión de este lunes, toda vez que se autorizó la reforma de parte de la entreplanta de un edificio situado en la avenida de Fisterra para habilitar una vivienda con dos dormitorios en la parte frontal de dicha calle. El resto de la planta se mantendrá como local libre.

También se concedió licencia para transformar un local de la planta baja de un edificio de la calle Gran Vía en una vivienda con acceso directo desde la vía pública. La reforma abarca una superficie de 99,60 metros cuadrados y permitirá crear una vivienda de un dormitorio, también sin ampliar la superficie ni el volumen del inmueble.

La tercera licencia concedida por la Xunta de Goberno corresponde a la construcción de una vivienda unifamiliar de planta baja en la parroquia de Oza, con una superficie construida de 185,10 metros cuadrados y tres dormitorios.

El acuerdo incluye la aceptación de la cesión de 25,50 metros cuadrados para la regularización del viario público.

En la sesión se dio cuenta, además, de un decreto de la Alcaldía de 28 de septiembre relativo a la construcción de una nave industrial destinada a una planta ecosaudable de elaboración de productos panificados en la parcela E1 de la calle de la Madera, en el parque empresarial de Bértoa.