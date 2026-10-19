Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El gobierno carballés deniega la modificación estructural solicitada para un local de comidas al servicio de la playa de Razo

La decisión obedece a que los cambios no están amparados por la autorización autonómica para la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre

Redacción Carballo
19/10/2026 18:06
Vista de Razo
Vista de Razo
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Xunta Local de Goberno de Carballo denegó la modificación estructural solicitada para un establecimiento de comidas y bebidas al servicio de la playa de Razo, al no estar amparada por la autorización autonómica para la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.

No fue la única decisión adoptada por el ejecutivo carballés en su reunión de este lunes,  toda vez que se autorizó la reforma de parte de la entreplanta de un edificio situado en la avenida de Fisterra para habilitar una vivienda con dos dormitorios en la parte frontal de dicha calle. El resto de la planta se mantendrá como local libre.

También se concedió licencia para transformar un local de la planta baja de un edificio de la calle Gran Vía en una vivienda con acceso directo desde la vía pública. La reforma abarca una superficie de 99,60 metros cuadrados y permitirá crear una vivienda de un dormitorio, también sin ampliar la superficie ni el volumen del inmueble.

La tercera licencia concedida por la Xunta de Goberno corresponde a la construcción de una vivienda unifamiliar de planta baja en la parroquia de Oza, con una superficie construida de 185,10 metros cuadrados y tres dormitorios. 

El acuerdo incluye la aceptación de la cesión de 25,50 metros cuadrados para la regularización del viario público.

En la sesión se dio cuenta, además, de un decreto de la Alcaldía de 28 de septiembre relativo a la construcción de una nave industrial destinada a una planta ecosaudable de elaboración de productos panificados en la parcela E1 de la calle de la Madera, en el parque empresarial de Bértoa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Foto de familia de los asistentes a la reunión

El presidente del PP provincial se reúne con alcaldes y portavoces de Bergantiños para preparar la campaña de las generales
Manuel Froxán Rial
Vista de Razo

El gobierno carballés deniega la modificación estructural solicitada para un local de comidas al servicio de la playa de Razo
redacción carballo
Vista del colegio Fogar de Carballo

El Gobierno carballés aprueba la convocatoria de ayudas para escuelas deportivas en horario extraescolar
redacción carballo
Zona en la que se ubicará el nuevo CIS de Carballo

El Sergas reserva 600.000 euros para el CIS de Carballo y 393.000 para el hospital de Cee
A. Pérez Cavolo