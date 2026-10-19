El presidente del PP provincial se reúne con alcaldes y portavoces de Bergantiños para preparar la campaña de las generales

Foto de familia de los asistentes a la reunión

El presidente del Partido Provincial en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, mantuvo este lunes una reunión con alcaldes y portavoces del PP en el Partido Judicial de Carballo de cara a empezar a preparar la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El encuentro se llevó a cabo en el antiguo Centro Comarcal de Buño y al mismo también asistieron el secretario general de los populares coruñeses, Evaristo Ben; la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el parlamentario autonómico Gonzalo Trenor.