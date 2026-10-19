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Carballo

El Sergas reserva 600.000 euros para el CIS de Carballo y 393.000 para el hospital de Cee

La consignación para el CIS de Carballo representa solo el 5% de la inversión final para ponerlo en marcha (12 millones de euros)

A. Pérez CavoloCarballo
19/10/2026 17:12
Zona en la que se ubicará el nuevo CIS de Carballo
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El Sergas reserva 600.000 euros para el futuro Centro Integral de Saúde (CIS) de Carballo y 393.000 euros para la adquisición de un mamógrafo destinado al hospital Virxe da Xunqueira de Cee en los presupuestos autonómicos de 2027. Ambas actuaciones suman 993.000 euros.

La consignación para el CIS de Carballo representa solo el 5% de la inversión final para ponerlo en marcha (12 millones de euros), por lo que todo indica que la actuación, prioritaria para el municipio y la comarca, deberá seguir esperando. Estos 600.000 euros alcanzarán para licitar la redacción del proyecto y poco más. 

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El futuro centro sanitario permitirá ampliar las instalaciones actuales en más de 1.800 metros cuadrados y reorganizar los servicios de atención primaria, urgencias y asistencia especializada. Entre las principales características del proyecto, conocidas desde su presentación, destaca la incorporación de una unidad de hemodiálisis que acercará este tratamiento a pacientes de varios municipios de Bergantiños.

Un mamógrafo para el hospital de Cee

En el caso del hospital Virxe da Xunqueira, los presupuestos de 2027 contemplan 393.000 euros para incorporar un mamógrafo. La actuación permitirá renovar o reforzar el equipamiento de diagnóstico mamario del hospital comarcal, que presta asistencia a la población de la Costa da Morte.

La adquisición de este aparato ya había aparecido entre las previsiones sanitarias de ejercicios anteriores. En la información presupuestaria de 2026 figuraba una cantidad de 326.000 euros, por lo que la consignación anunciada para 2027 es superior.

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El nuevo equipamiento se incorpora a las mejoras realizadas en el Virxe da Xunqueira durante los últimos años. Entre ellas figura la habilitación de un hospital de día oncológico para tratamientos de baja complejidad y seguimiento de pacientes, bajo supervisión del servicio de Oncología Médica de A Coruña.

Las previsiones autonómicas también hacen referencia a reformas en instalaciones sanitarias de Santa Comba, aunque sin concretar una cantidad individualizada ni el alcance de las intervenciones.

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