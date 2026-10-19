La construcción de viviendas públicas concentra la mayor partida de la Xunta  para Carballo en 2027

Presentación del proyecto del parque de vivienda pública en Carballo Mar Casal

La construcción de viviendas públicas será la actuación con mayor dotación económica individualizada de la Xunta de Galicia en Carballo durante 2027. Los presupuestos autonómicos reservan 7.066.643 euros para una promoción residencial de 79 pisos en la calle Médico José Manuel Lado, una cantidad que supera las consignaciones destinadas a la ampliación del polígono industrial de Bértoa, con 4,63 millones, y a la variante de Carballo, con tres millones.

La inversión figura en la programación de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia y se divide en dos partidas. La mayor, de 6.337.497 euros, corresponde a la construcción de los edificios, mientras que los 729.146 euros restantes se destinan a trabajos técnicos relacionados con la promoción.

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La actuación cuenta con una programación económica plurianual que alcanza aproximadamente los 12 millones de euros, distribuidos entre las obras y los servicios técnicos necesarios para desarrollarlas. La consignación de 2027 representa, por tanto, más de la mitad del importe total previsto.

La promoción se distribuirá en dos bloques residenciales y contará con viviendas de diferentes tamaños para atender distintas necesidades familiares. En concreto, se construirán 44 pisos de dos dormitorios, 29 de tres y seis de cuatro habitaciones. Todos dispondrán de plaza de garaje y trastero.

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Los edificios estarán diseñados con criterios de accesibilidad y eficiencia energética, con el objetivo de reducir el consumo y mejorar las condiciones de habitabilidad.

La promoción permitirá incorporar al parque residencial público de Carballo un número significativo de viviendas en un momento en el que las dificultades de acceso al alquiler y a la compra constituyen una de las principales preocupaciones de numerosas familias.

Las obras ya están en licitación

La Xunta anunció el pasado 15 de octubre la licitación de las obras de construcción de los 79 pisos. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 25 de noviembre, después de que la Administración autonómica completase la redacción del proyecto.

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El contrato contempla un plazo de ejecución de 19 meses, con la previsión de que las viviendas estén terminadas en 2028.

Durante la presentación de la licitación, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, situó la inversión global en torno a los 13 millones de euros, mientras que el Concello informó de una actuación próxima a los 12,5 millones.