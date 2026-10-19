Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

La construcción de viviendas públicas concentra la mayor partida de la Xunta  para Carballo en 2027

La inversión en los presupuestos autonómicos para las obras que ya están en licitación es de 7,1 millones 

A. Pérez CavoloCarballo
19/10/2026 14:37
Presentación del proyecto del parque de vivienda pública en Carballo
Presentación del proyecto del parque de vivienda pública en Carballo
Mar Casal
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La construcción de viviendas públicas será la actuación con mayor dotación económica individualizada de la Xunta de Galicia en Carballo durante 2027. Los presupuestos autonómicos reservan 7.066.643 euros para una promoción residencial de 79 pisos en la calle Médico José Manuel Lado, una cantidad que supera las consignaciones destinadas a la ampliación del polígono industrial de Bértoa, con 4,63 millones, y a la variante de Carballo, con tres millones.

La inversión figura en la programación de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia y se divide en dos partidas. La mayor, de 6.337.497 euros, corresponde a la construcción de los edificios, mientras que los 729.146 euros restantes se destinan a trabajos técnicos relacionados con la promoción.

Presentación del proyecto del parque de vivienda pública en Carballo

Las 79 nuevas viviendas públicas de Carballo estarán listas para entrar a vivir en 2028

Más información

La actuación cuenta con una programación económica plurianual que alcanza aproximadamente los 12 millones de euros, distribuidos entre las obras y los servicios técnicos necesarios para desarrollarlas. La consignación de 2027 representa, por tanto, más de la mitad del importe total previsto.

La promoción se distribuirá en dos bloques residenciales y contará con viviendas de diferentes tamaños para atender distintas necesidades familiares. En concreto, se construirán 44 pisos de dos dormitorios, 29 de tres y seis de cuatro habitaciones. Todos dispondrán de plaza de garaje y trastero.

Naves y empresas de la segunda fase del polígono de Carballo

Casi cinco millones de euros para poner en marcha la ampliación del polígono de Carballo

Más información

Los edificios estarán diseñados con criterios de accesibilidad y eficiencia energética, con el objetivo de reducir el consumo y mejorar las condiciones de habitabilidad.

La promoción permitirá incorporar al parque residencial público de Carballo un número significativo de viviendas en un momento en el que las dificultades de acceso al alquiler y a la compra constituyen una de las principales preocupaciones de numerosas familias.

Las obras ya están en licitación

La Xunta anunció el pasado 15 de octubre la licitación de las obras de construcción de los 79 pisos. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 25 de noviembre, después de que la Administración autonómica completase la redacción del proyecto.

Presentación del trazado de la variante de Carballo

La variante de Carballo recibe el primer impulso con una inversión de tres millones de euros en 2027

Más información

El contrato contempla un plazo de ejecución de 19 meses, con la previsión de que las viviendas estén terminadas en 2028.

Durante la presentación de la licitación, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, situó la inversión global en torno a los 13 millones de euros, mientras que el Concello informó de una actuación próxima a los 12,5 millones.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Presentación del proyecto del parque de vivienda pública en Carballo

La construcción de viviendas públicas concentra la mayor partida de la Xunta para Carballo en 2027
A. Pérez Cavolo
Naves y empresas de la segunda fase del polígono de Carballo

Casi cinco millones de euros para poner en marcha la ampliación del polígono de Carballo
A. Pérez Cavolo
Presentación del trazado de la variante de Carballo

La variante de Carballo recibe el primer impulso con una inversión de tres millones de euros en 2027
A. Pérez Cavolo
Alba Flores estrenó en Galicia 'Libres!!! en el FIOT de Carballo

Alba Flores conquista el FIOT con ‘Libres!!!’, que da paso a una nueva semana de estrenos
A. Pérez Cavolo