La variante de Carballo recibe el primer impulso con una inversión de tres millones de euros en 2027

Presentación del trazado de la variante de Carballo

Después de 17 años de espera, 2027 será el año en el que la variante de Carballo comenzará a hacerse realidad sobre el terreno. Los presupuestos de la Xunta para el próximo ejercicio -cuyo borrador fue presentado esta mañana en el Parlamento de Galicia- reserva para la infraestructura una inversión de tres millones de euros que permitirán comenzar con las obras y ejecutar el 10% de la infraestructura a lo largo del año que viene.

El grueso de la inversión autonómica llegará a partir de 2028, con ocho millones de inversión en esa anualidad y otros ocho millones de euros para 2019. La última parte de la inversión, con cuatro millones de euros, llegará en 2030.

En verano la Xunta ya presentó el proyecto de la primera fase de la variante, que tendrá un presupuesto total de 22 millones de euros. El proyecto constructivo ya se está redactando y, una vez listo, saldrán a licitación las obras.

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La actuación permitirá crear una nueva vía de circunvalación por el sureste del casco urbano, conectando la AC-552 con la AC-413 y la carretera provincial DP-1914, de salida hacia Santiago. El objetivo principal es desviar del centro urbano buena parte del tráfico procedente del polígono de Bértoa, especialmente los vehículos pesados, y mejorar tanto la seguridad vial como la competitividad económica del municipio.

El trazado contempla una vía de algo más de 3,6 kilómetros. El primer tramo, de 2,8 kilómetros, conectará la AC-552 con la AC-413, carretera de salida hacia Silvarredonda y Ordes. El segundo, de unos 800 metros, enlazará la AC-413 con la DP-1914, en dirección a Santiago.

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La nueva carretera captará tanto tráfico industrial procedente del parque empresarial de Bértoa como tráfico local, aliviando la congestión actual del centro urbano. La vía tendrá dos carriles de 3,5 metros, arcenes de metro y medio, cunetas de seguridad y control de accesos, de modo que las propiedades colindantes no podrán incorporarse directamente a la carretera. Las conexiones se resolverán mediante glorietas y caminos de servicio.

Entre las estructuras más relevantes figura un viaducto sobre el río Anllóns de unos 350 metros, que será la principal obra singular del proyecto. También se prevén dos pasos superiores y un paso inferior para mantener la conectividad de la red viaria existente y de las parcelas afectadas.