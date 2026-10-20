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Carballo

Aspaber participa en Italia en un proyecto europeo de teatro inclusivo

Las actividades se desarrollan en Luna nel Pozzo

A. Pérez CavoloCarballo
20/10/2026 11:54
Los representamtes de Aspaber en Italia
Los representamtes de Aspaber en Italia
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La asociación Aspaber participa estos días en Italia en una nueva edición del programa europeo Erasmus+, en esta ocasión a través del proyecto ‘Diversidade en Escena’, una iniciativa que utiliza el teatro inclusivo como herramienta para fomentar la expresión, la creatividad y la comunicación.

Una persona usuaria y un profesional de la entidad carballesa se han desplazado al país italiano para compartir esta experiencia con participantes de otras organizaciones del ámbito social. Las actividades se desarrollan en La Luna nel Pozzo, donde los asistentes toman parte en diferentes propuestas teatrales destinadas a explorar nuevas formas de expresión y superar barreras.

Exposición por los 50 años de Aspaber (1)

Cincuenta años de compromiso con la inclusión de la mano de Aspaber en Carballo

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Dolores Fernández García, directora de Aspaber

Dolores Fernández | “Queremos compartir coa cidadanía e facer pública a historia de 50 anos de Aspaber”

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Desde Aspaber destacan que el teatro ofrece oportunidades que van más allá de la interpretación, al favorecer la convivencia, la participación y el descubrimiento de las capacidades personales. La experiencia permite, además, establecer relaciones con personas de otras entidades y compartir distintas perspectivas sobre la inclusión.

La asociación subraya también el valor formativo y humano de esta iniciativa, que combina el aprendizaje con la convivencia y la creación de nuevas amistades. Se trata de una nueva participación de Aspaber en Erasmus+, un programa que facilita el intercambio de experiencias y la colaboración entre organizaciones de distintos países europeos.

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