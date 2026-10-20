Aspaber participa en Italia en un proyecto europeo de teatro inclusivo

Los representamtes de Aspaber en Italia Aspaber

La asociación Aspaber participa estos días en Italia en una nueva edición del programa europeo Erasmus+, en esta ocasión a través del proyecto ‘Diversidade en Escena’, una iniciativa que utiliza el teatro inclusivo como herramienta para fomentar la expresión, la creatividad y la comunicación.

Una persona usuaria y un profesional de la entidad carballesa se han desplazado al país italiano para compartir esta experiencia con participantes de otras organizaciones del ámbito social. Las actividades se desarrollan en La Luna nel Pozzo, donde los asistentes toman parte en diferentes propuestas teatrales destinadas a explorar nuevas formas de expresión y superar barreras.

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Desde Aspaber destacan que el teatro ofrece oportunidades que van más allá de la interpretación, al favorecer la convivencia, la participación y el descubrimiento de las capacidades personales. La experiencia permite, además, establecer relaciones con personas de otras entidades y compartir distintas perspectivas sobre la inclusión.

La asociación subraya también el valor formativo y humano de esta iniciativa, que combina el aprendizaje con la convivencia y la creación de nuevas amistades. Se trata de una nueva participación de Aspaber en Erasmus+, un programa que facilita el intercambio de experiencias y la colaboración entre organizaciones de distintos países europeos.